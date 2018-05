Was passiert mit dem documenta-Obelisken in Kassel? Bei der Spendenaktion für den Ankauf des Kunstwerks ist deutlich weniger zusammengekommen, als geplant. Doch vielleicht bleibt das umstrittene Werk doch in der Stadt - und zwar an einem anderen Ort.

Nun muss der nigerianisch-amerikanische Künstler Olu Oguibe entscheiden, ob er sich auch mit einem geringeren Beitrag für seinen Obelisken zufrieden gibt. Denn bei der Spendenaktion für den Ankauf seines documenta-Kunstwerks in Kassel sind statt der anvisierten 600.000 Euro nur gut 126.000 Euro zusammengekommen. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit.

"Wir würden uns sehr freuen, wenn der Ankauf trotz des nun niedrigeren Betrages zustande kommt", sagte die Kasseler Kulturdezernentin Susanne Völker. Es habe bei der Spendenaktion ein breites bürgerschaftliches Engagement gegeben. Nach Angaben der Stadt gingen 630 Spenden über insgesamt 76.153,27 Euro ein. Eine einzelne, nicht näher benannte Einrichtung hat darüber hinaus 50.000 Euro für den Ankauf zugesagt.

Kauf des Obelisken war umstritten

Die Stadt hatte zusammen mit dem Künstler die Spendeaktion ins Leben gerufen, die am vergangenen Montag zu Ende ging. Oguibe soll angedeutet haben, dass er den Kasselern die 16 Meter hohe Steinsäule womöglich auch für weniger Geld überlassen könnte. Der Obelisk war ein Kunstwerk der documenta 14 im Jahr 2017. Es setzt sich mit dem Thema Flucht auseinander.

Der Ankauf von documenta-Werken hat in Kassel Tradition: 16 Installationen stehen in der nordhessischen Stadt, in der alle fünf Jahre die weltweit bedeutendste Ausstellung für moderne Kunst stattfindet. Oft sind es inzwischen Publikumslieblinge, die über Spenden angekauft werden.



Doch die von Oguibe geschaffene Steinsäule spaltete die Meinungen. Einige fanden die Steinsäule schlicht hässlich, andere den Standort in der Innenstadt unpassend. Auch eine Debatte um den Wert von Kunst war entbrannt. Einen Tag nach Beginn der Sammlung schmierte eine Mann die Frage "600.000? Seid ihr blöd?" auf die Säule.

Auch neuer Standort anvisiert

Die Stadt will mit dem Künstler auch über einen möglichen anderen Standort des Obelisken sprechen. Nach der Vorstellung der Dezernenten Kassels soll die Steinsäule künftig auf dem Holländischen Platz aufgestellt werden, bisher stand sie auf dem Königsplatz. Das letzte Wort hat darüber aber die Stadtverordnetenversammlung.

