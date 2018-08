Hans Bär flüchtete als Kind vor den Nazis nach Argentinien. Jetzt ist er erstmals in die Wetterau zurückgekehrt. Ein Filmteam des hr hat ihn dabei begleitet. Am Montag ist die Doku auf Arte zu sehen.

Als der Chor "In der Heimat" anstimmt, kommen ihm die Tränen. Nach 80 Jahren im Exil in Argentinien ist Hans Bär zu Besuch in Wohnbach, einem Ortsteil von Wölfersheim (Wetterau). Er war 14 Jahre alt, als er von hier mit seinen Eltern vor den Nazis flüchte. Er ist nie zurück gekehrt - bis jetzt.

Begleitet von seinen Enkelinnen und einem Fernsehteam des Hessischen Rundfunks (hr) reist der 95-Jährige von Patagonien in die Wetterau, wird von einer eigens eingerichteten Begrüßungsgruppe in der Gemeinde-Turnhalle empfangen, hält an einer Gedenktafel für die Opfer des Holocausts, auf der auch die Namen seiner jüdischen Verwandten stehen und besucht das Wohnhaus seiner Großeltern.

Kein Hass und keine Angst

Hans Bär besucht das Haus, in dem seine Eltern früher lebten. Bild © hr

Auch nach all den Jahrzehnten fühlt er sich deutsch, sagt er zu Beginn der Dokumentation, die am Montag auf Arte zu sehen war oder in der Arte-Mediathek . So etwas wie Hass fühlt er nicht: "Gegen wen?" fragt er. Angst hat er auch keine, auch wenn ihm klar ist, dass sein Besuch im 1.000-Seelen-Dorf für Diskussionen sorgt.

An die schlimmen Erlebnisse von damals mag er sich nicht allzu oft erinnern, sagt er und erzählt dann doch, wie ihn die Söhne des Lehrers verprügelten, wenn er den Hitlergruß nicht machte. Bär will aber lieber wissen, wie sich das Dorf seitdem verändert hat.

"Er woar en schöne Bub"

Zwei alte Bekannte leben noch: Seine ehemalige Klassenkameradin Elly Schenk (95) erinnert sich daran, dass Bär "en schöne Bub woar", und dass er plötzlich weg war. Kurt Bommersheim (94) findet kaum Worte: "Ist schon lange her" und "bist noch gut beieinander", sagt er mit zittriger Stimme, als er Bär sieht.

Freude und Traurigkeit habe er bei dem Treffen gefühlt, sagt Bär danach. Traurigkeit, denn er habe so lange woanders sein müssen. "So viele verlorene Jahre, die man im Dorf hätte leben können." Am letzten Tag in Wohnbach bilanziert er: "Schöne Momente" habe es gegeben, "aber traurige Dinge gab es auch." Seine Augen sind feucht.

Sendung: Arte, 13.08.2018, 19.40 Uhr