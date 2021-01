Lady Di, Kristen Stewart und ein Hauch von Hollywood in Kronberg

Eine früh verstorbene Prinzessin mit Popstar-Qualitäten, eine Schauspielerin mit riesiger Fangemeinde und ein Schloss im neugotischen Tudor Stil - das sind die Zutaten für einen Hauch von Hollywood im Taunus.

Es ist nicht bekannt, ob Prinzessin Diana sich je in Kronberg aufgehalten hat. Das dortige Schloss Friedrichshof ist schließlich seit 1954 ein exklusives Hotel und Tagungszentrum. Aber das prunkvolle Gebäude mit den vielen Fenstern und Gauben war seit 1888 der Witwensitz der deutschen Kaiserin Victoria, einer Tochter der englischen Königin Victoria und wurde im neugotischen Tudor Stil erbaut.

Weitere Informationen Schlosshotel Kronberg Das Schloss Friedrichshof ist über eine Stiftung im Besitz der Adels-Familie Haus Hessen. Seit 1954 wird es als 5-Sterne-Hotel betrieben. Ende der weiteren Informationen

Nicht nur von außen, sondern vor allem von innen erinnert das Schloss mit seinen vielen prächtigen Räumen damit an den Geburtsort von Lady Diana, Schloss Sandringham. Ideal also für einen intimen Film über die "Königin der Herzen".

Der Filmplot: Ein folgenschwerer Entschluss

Die Hauptrolle in "Spencer" - so der Mädchenname der englischen Fürstin - spielt Kristen Stewart. Die 30-jährige gehört zu den berühmtesten Hollywoodschauspielerinnen ihrer Generation und wird seit ihrer Rolle in der Vampirserie "Twilight" von Millionen Teenies weltweit verehrt.

Im Film geht es um ein Wochenende im Jahr 1991 im Schloss Sandringham, an dem das britische Königshaus zusammenkommt. An dem Tag entscheidet sich Prinzessin Diana nämlich, ihren Mädchennamen wieder anzunehmen. Nach vielen Jahren der Enttäuschung und Intrigen schließt Diana mit ihrem Ehemann Charles, dem Prinz von Wales, innerlich ab. Der Film untersucht die emotionalen Hintergründe für diesen folgenschweren Entschluss.

Bewacht wie ein Hochsicherheitstrakt

Das gesamte Kronberger Schloss wurde von den beteiligten Produktionsfirmen für den Zeitraum der Dreharbeiten angemietet und wird seitdem bewacht wie ein Hochsicherheitstrakt. Nicht zuletzt bietet es luxuriösen Komfort für die dort untergebrachten Schauspieler sowie den Regisseur Pablo Larrain. Der Chilene wurde 2015 für seinen Film "El Club" auf den Berliner Filmfestspielen mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet und ist für seine weiblichen Charakterstudien bekannt.

Neben Kristen Stewart spielen auch die mehrfach oscarnominierte britische Schauspielerin Sally Hawkins und der britische Schauspieler Timothy Spall mit, den viele aus den Harry Potter Verfilmungen kennen.

Produziert wird "Spencer" von mehreren internationalen Produktionsfirmen, darunter auch die deutsche Firma Komplizenfilm. Die hessische Filmförderung HessenFilm fördert die Produktion mit 250.000 Euro. Der Film soll im ersten Quartal 2022 in die Kinos kommen.