Frankfurter "Tatort"-Ermittler jagen Mörder in Kassel

Die Frankfurter Kommissare gehen auf Exkursion: Der neue hr-"Tatort" spielt größtenteils in Kassel. Gedreht wird an idyllischen Orten wie dem Bergpark - ein Werbevideo für Touristen wird der Krimi aber sicher nicht.

Das Frankfurter "Tatort"-Duo Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) gibt ein Gastspiel in Nordhessen. Seit Sonntag dreht der hr mit den TV-Kommissaren in Kassel für einen Krimi mit dem Arbeitstitel "Mühle". Trotz idyllischer Drehorte wie dem Kasseler Bergpark verspricht hr-Intendant Manfred Krupp einen echten Krimi: "Das ist ein 'Tatort' und keine Ausgabe von 'Herrliches Hessen'", sagte er bei der Vorstellung des Projekts am Sonntag.

Zehn Tage lang wird in Kassel nun gedreht. Die Arbeiten laufen in einer Kasseler Villa und auf der Treppenstraße, die als Deutschlands erste Fußgängerzone gilt. Die Handlung zu großen Teilen nach Nordhessen zu verlegen, sei eine Herausforderung gewesen, sagten die Drehbuchautoren Stephan Brüggenthies und Andrea Heller: Es sei eigentlich unrealistisch, dass Janneke und Brix in Nordhessen ermittelten.

Die "Tatort"-Kommissare Anna Janneke und Paul Brix. Bild © HR/Bettina Müller

17-Jähriger wird zerstückelt

Doch neue Kommissare als Hauptfiguren kamen nicht infrage: "Wir wollten nicht mit unserer überschaubaren Zahl an 'Tatorten' noch ein drittes Ermittlerteam etablieren", erklärte hr-Fernsehdirektorin Gabriele Holzner. Denn neben Janneke und Brix gibt es in Hessen noch den Wiesbadener Kommissar Felix Murot (Ulrich Tukur).

Also beginnt der neue Fall in Frankfurt und führt dann nach Kassel. Dort werden Brix und Janneke bei ihren Ermittlungen von einer Kasseler Kommissarin (Christina Große) unterstützt. Gemeinsam untersuchen sie den Tod eines 17-Jährigen aus Kassel, dessen Leiche zerstückelt gefunden wird. Es handelt sich um den Stiefsohn eines beliebten Fernsehtalkmasters.

Der "Tatort" ist durch Kassel als Hauptspielort etwas teurer als ein Frankfurt-Tatort. Man bewege sich bei den Kosten aber in dem für die Krimireihe üblichen Bereich von 1,4 Millionen bis 1,6 Millionen Euro, teilte der hr mit. Regie führt Umut Dag, der zuletzt den Tatort "Sonnenwende" in Szene setzte. Ausgestrahlt werden soll der Krimi frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2019.