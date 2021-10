Edgar Selge beschreibt in seinem Roman eine Kindheit um 1960 in einem bürgerlichen Haushalt, der Vater Gefängnisdirektor, die Mutter Hausfrau. Der Krieg ist noch nicht lange her, und die Eltern versuchen, durch klassische Musik und Literatur nachzuholen, was sie ihre verlorenen Jahre nennen. Doch überall spürt der Junge Risse, in denen er lustvoll bohrt. Dieser Junge, den der Autor als fernen Bruder seiner selbst betrachtet, erzählt uns sein Leben und entdeckt dabei den eigenen Blick auf die Welt.