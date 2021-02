Der Offenbacher Tom Belz ist trotz Beinamputation auf Afrikas höchsten Berg gelaufen. Über diese Expedition und seine Lebensgeschichte erscheint nun ein Buch. Und er plant schon Folge-Projekte an, wie er hessenschau.de verriet.

Er sei als Kind durch Himmel und Hölle gegangen, sagt Tom Belz. Der Knochenkrebs war Schuld. Als er acht Jahre alt war, wurde sein linkes Bein amputiert, sonst wäre er gestorben. "Sinnbildlich gesprochen hat mir der Teufel ein Bein genommen, aber er hat mir das Leben geschenkt", sagt Belz im Gespräch mit hessenschau.de.

Das verlorene Bein ("vom Hintern abwärts") hat den 34-Jährigen aber nicht davon abgehalten, ein Leben mit beeindruckenden Erlebnissen, Leistungen und viel Strahlkraft zu führen.

Im Sommer 2018 ist er mit einem Expeditionsteam auf den Kilimandscharo gestiegen - Afrikas höchsten Berg mit fast 6.000 Metern. Auf Krücken. So bewegt er sich trotz aller modernen prothetischen Möglichkeiten schon fast sein ganzes Leben lang fort. "Damit bin ich agiler und quirliger als mit jeder Prothese", ist Belz überzeugt. Einheimische Guides aus dem Expeditionsteams nannten ihn "Mbuzi Dume". Das bedeutet starke Ziege.

Vorbild beim Überwinden von Hindernissen

Blick aufs Buchcover Bild © Nils Heck

Tom Belz hat trotz Behinderung bisher sein Leben derart aktiv und selbstbestimmt gestaltet, dass es nicht wenigen Menschen Respekt abringen dürfte. Nun veröffentlicht der willensstarke Kämpfer aus dem Landkreis Offenbach seine Autobiographie. Das Buch, das sein Leben mit allen Hochs und Tiefs schildert, ist am 24. Februar erschienen.

Der Titel: Do what you can't - Mit einem Bein auf den Kilimandscharo. Der Fischer Verlag, der das Sachbuch herausgebracht hat, schreibt über Tom Belz: "Ein Vorbild für alle, die Hindernisse überwinden wollen." Und Belz ergänzt: "Jeder hat seinen eigenen Kilimandscharo."

Belz will Menschen mit seiner Geschichte motivieren. Lebenshilfe geben. Seine Botschaft: Jeder kann Projekte in Angriff zu nehmen, die eigentlich unmöglich erscheinen. Seine Maxime: "Meine Behinderung ist keine Entschuldigung, etwas nicht machen oder schaffen zu können."

Charismatischer Kerl mit besonderem Look

Tom Belz macht, statt zu jammern. Er hat sich zu einem charismatischen Kerl entwickelt. Einer, der sich nicht versteckt - er fällt auf. Dafür sorgt schon sein Aussehen: Viele Tattoos, lange wuschelige Haare. Ein Paradiesvogel? "Ja, das kann man sagen." Er beschreibt das so: "Das Gesamt-Paket Tom Belz ist schon sehr laut und auffällig." Das ihm ein Bein fehlt, sei sein Markenzeichen. "Es ist aber nicht schlimm, wenn es das Erste ist, was man mit mir assoziiert."

Tom Belz im Ruderboot. Bild © Tom Belz

Und wenn der Einbeinige bei besonderen Sport-Veranstaltungen antritt, ist ihm Aufmerksamkeit gewiss. In Wächtersbach (Main-Kinzig), Köln und nahe dem Hockenheimring hat er an Extrem-Hindernisläufen wie dem Strong Viking teilgenommen, bei denen schon Menschen mit zwei Beinen an ihre Grenzen kommen dürften. Kilometerweit über Hindernisparcours, die viel Ausdauer, Athletik, Kraft und Geschick erfordern. Dabei war er auch der erste Einbeinige in Deutschland, der solch ein Rennen "gefinished" hat, wie er sagt.

Doch all das war für Tom Belz, der von innerem Ehrgeiz getrieben von Herausforderung zu Herausforderung eilt, nur der Aufgalopp. Es war nur die Aufwärm-Übung für das Projekt, den Kilimandscharo hochzulaufen . Ein Film davon wurde bei der European Outdoor Film Tour (EOFT) gezeigt. Damit befindet er sich in exklusiver Gesellschaft zu außergewöhnlichen Abenteurern, die in ihren Disziplinen - zum Beispiel Bergsteigen oder Klettern - Aufsehenerregendes medienwirksam vollbringen.

Sehnsucht nach dem Kilimandscharo

Afrikas höchsten Berg im Visier: Tom Belz bei seiner Besteigung im Jahr 2018. Bild © E.O.F.T.

"Wieso den Kili? Schon als Kind habe ich viele Dokumentation geschaut. Der Kilimandscharo hat mich schon immer beeindruckt - ein Sehnsuchtsort." Nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn er sich am Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt, festgeguckt hätte.

Doch auch die knapp 6.000 Meter haben freilich vollkommen gereicht für Grenzerfahrungen. "Wenn einem bei minus 10 Grad mit 70 Stundenkilometern der Wind entgegenpeitscht, ist man am Ende. Ich dachte, ich muss abbrechen." Doch die "starke Bergziege" biss sich durch und stand am Ende auf dem Gipfel. Mit Tränen in den Augen. Vorbei, geschafft, am Ziel! Und das Ganze auf einem Bein und mit zwei Krücken.

Mit der prägenden Erfahrung dieser Willensleistung versucht er nun andere zu inspirieren. Er reist herum und hält Vorträge, wenn er nicht in seinem Job als Erzieher in einer Behinderteneinrichtung arbeitet. Zudem ist er als Social-Media-Manager aktiv und pflegt auch seine eigenen Kanäle, zum Beispiel auf Instagram .

Spannende Geschichten mit Menschen teilen

Für das Buch brauchte er aber Hilfe. Autorin Friederike Moldenhauer schrieb es weitgehend. Es sei aber kein Projekt gewesen, um die Corona-Phase sinnvoll zu füllen. "Wir haben schon Ende 2019 damit begonnen", berichtet Belz. Seine Mutter animierte ihm zum Buchprojekt. "Ich habe mich zwar erst gefragt: Wer soll das lesen?" Dann sei er aber zunehmend auch von anderen ermuntert worden. "Viele Menschen finden meine Geschichte spannend. Das will ich teilen."

Neue Projekte hat Tom Belz schon im Blick. Nachdem er sich bereits beim Wellenreiten (auf Knien) versucht hat, will er nun Fallschirmspringen. Und das Tauchen reizt ihn enorm. "Nachdem ich ganz weit oben war, will ich auch mal nach ganz unten - abtauchen ins Meer. Das stelle ich mir fantastisch vor."