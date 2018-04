Auf einer Bühne in der Mitte der Frankfurter Festhalle hat die kanadische Indie-Rockband Arcade Fire einen umjubelten Auftritt hingelegt. Tausende Fans sangen vom ersten Lied an mit.

Bei Arcade Fire ist alles fast schon zu viel: Am Mittwochabend in der Frankfurter Festhalle stehen sie zu neunt auf der Bühne. Es ist noch dazu eine 360°-Bühne mitten im Raum unter der Kuppel, so dass die Band nach vier Seiten hin was bieten muss.

Dafür reichen neun Musiker dann gerade so aus. Oft sind drei Schlagzeuger gleichzeitig am Werk. Ständig tauschen sie ihre Instrumente: Sänger Win Butler zum Beispiel spielt Gitarre, fürs nächste Lied sitzt er am Klavier, schlägt dann den Takt auf einem Holz, bevor er sich bald auf einen Abstecher ins Publikum macht, eine Kamera im Schlepptau, die alles auf eine riesige, rundum laufende LED-Wand unter der Festhallenkuppel überträgt.

Weitere Kameras an allen Ecken der Bühne gewähren einen genaueren Blick auf das virtuose und effektvolle Treiben der Band. Vor jedem Stück reichen Helfer neue Instrumente auf die Bühne: eine riesige Pauke, einen Kontrabass, eine Reihe von Flaschen auf einem Tischchen, ein Saxofon, ein Umschnall-Keyboard.

Zwei Stunden Indie-Rock mit viel Mitsing-Potenzial

Wohin soll man also zuerst schauen, worauf sich konzentrieren? Natürlich auf die Musik. Pathos-Pop, Indie-Rock, die dunkle Seite von Disco: Arcade Fire spielen sich in zwei Stunden durch das Repertoire ihrer sechs mit reichlich Grammys und Kritikerlob ausgezeichneten Alben. (Wobei sie die mitreißenden Songs vom Album "Black Mirror" leider immer links liegen lassen).

Und das Publikum mit einem großen Anteil an Ü40-Fans, geht vom ersten Lied an mit. Es ist das Titelstück des im vorigen Sommer erschienenen Albums "Everything Now": eine in einer schmissigen, von Abba abgeguckten Klaviermelodie verpackte Konsumkritik. Unter der Decke kreisen zwei riesige Discokugeln und kleiden das Hallenrund mit funkelnden Lichtflecken aus.

Motto: "Everything now"

Everything now, das sind auch Arcade Fire selbst: Alles. Jetzt. Eigentlich zu viel. Auf keinen Fall cool. Und vielleicht genau deswegen mitreißend. Bei ihren Fans haben sie leichtes Spiel.

Und die Musik besitzt reichlich Mitsing-Potenzial: Sei es das "Na na na na naa na na naa“ aus "Everything Now", sei es das langgezogene, hinausgebrüllte "Ooooohhooohhoohoohooohooohoooooh" aus "Wake Up", das sie dieses Mal ganz zum Schluss spielen.

Dann die Texte: Oft geht es um das Unverständnis derer, die dummerweise am längeren Hebel sitzen. Um die jugendliche Suche nach dem richtigen Platz in der Welt. Um Liebe, die auf der Kippe steht. Themen, die auch mit Ü40 noch brennen oder nachhallen.

Konzert mit Umbaupausen - die aber gar nicht weh tun

Die Band tut aber auch viel, um das Publikum bei der Stange zu halten. Trotz ständiger Instrumente- und Platzwechsel auf der Bühne finden die Musiker Zeit, die Zuschauer zum Mitklatschen und Mitsingen zu animieren. In jeder der vielen kleinen Umbaupausen dudelt oder wummert noch ein Keyboard, so dass die Musik niemals wirklich aufhört.

Schon im dritten Lied fallen trennende Seile um die Bühne, was an einen Boxring erinnern sollte. Wie die Boxer hatten sich die Musiker beim Einzug in die Halle auch ankündigen lassen. Eine Bühnenidee, die nicht passt. Nichts in der Musik von Arcade Fire ist martialisch oder konfrontativ.

Bei der Zugabe steht auch die Vorgruppe auf der Bühne

Vielmehr verschmelzen Band und Publikum immer wieder in den Chorgesängen - ein bisschen zumindest. Meistens wird es dann laut. Und einmal ganz leise, obwohl es einige Tausend sind, die bei "The Suburbs" den Refrain singen: "Sometimes I can’t believe it, I’m moving past the feeling." Das klingt dann wunderbarerweise genauso intim, wie die Zeile gemeint ist.

Ganz nah kommen sich Band und Publikum schließlich nach der Zugabe. Jetzt stehen auch die Brass-Jazzband Preservation Hall Jazz Band aus dem Vorprogramm auf der Bühne. Die Musiker stimmen noch mal die Melodie aus "Wake Up" an und bahnen sich langsam auf den Weg durch die Menge. Das Konzert ist schon aus, aber alle stehen noch da und schauen sich die kleine Prozession auf den LED-Wänden an. Heiß und stickig ist es in der Frankfurter Festhalle geworden. Aber die Leute lassen Arcade Fire ungern aus ihrer Mitte verschwinden.