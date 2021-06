Ende 2019 wächst die Band Elfmorgen aus Limeshain um ein Mitglied: Andy, Chris und Fred schaffen sich einen Tourbus an, der sie auf ihrer geplanten Promotour für ihr drittes Album von A nach B bringen soll. Nur: Plötzlich gibt es keine Konzerte mehr. Dabei sollten die doch den Bus finanzieren. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, nimmt Elfmorgen die Herausforderung an.