Filmfestival Nippon Connection startet

Eine "kleine japanische Oase" – so bezeichnen die Macher von Nippon Connection ihr Film- und Kulturfestival in Frankfurt. Ab heute gibt es sechs Tage lang nicht nur japanische Filme zu sehen, sondern auch ein Rahmenprogramm mit über 60 Veranstaltungen.

Filmisch geht es vom Actionfilm über romantische Komödien, Gesellschaftsdramen bis hin zu den Genres Satire, Dokumentation und natürlich Animation . Ein Themenschwerpunkt heißt "Cityscapes And Countryside“ und geht ein auf den Kontrast zwischen dem Leben in der Stadt und auf dem Land in Japan.

Florian Höhr, Leiter des Filmprogramms empfiehlt Einsteigern den Film "Mondays – See You 'This' Week!". Es ist eine Zeitschleifen-Komödie, die in einem Großraumbüro spielt.

Dramatischer geht’s bei dem Film "My Small Land" zu. Der Film lief letztes Jahr schon auf der Berlinale und befasst sich mit der Situation von kurdischen Migranten in Japan. Die Regisseurin Emma Kawawada wird auch beim Festival erwartet.