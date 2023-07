Beste Dorfbuchhandlung Hessens in Lauterbach ausgezeichnet

Die Buchhandlung Lesezeichen aus Lauterbach im Vogelsbergkreis ist als "Hessens beste Dorfbuchhandlung" ausgezeichnet worden. Sie sei seit Jahrzehnten ein Dreh- und Angelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in Lauterbach und eine "Institution für Bildung, Kultur und gesellschaftliches Miteinander", lobte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) die jetzt ausgezeichnete Buchhandlung im Vogelsbergkreis. Die Landesregierung hatte die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung gemeinsam mit dem Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels ausgelobt.

Der Wettbewerb "Hessens beste Dorfbuchhandlung" richtet sich an inhabergeführte Buchhandlungen im ländlichen Raum, die sich besonders für die Leseförderung und das gesellschaftliche Miteinander in ihrer Gemeinde einsetzen. An der erstmaligen Auflage des Wettbewerbs hatten sich laut Mitteilung 53 Buchhandlungen beteiligt. Außer über das Preisgeld dürfen sich die Lauterbacher Buchhandlung und ihre Kundschaft über eine Lesung der Schriftstellerin Charlotte Link am 7. September freuen.

Die Auszeichnung als "Hessens beste Dorfbuchhandlung" wurde im Rahmen eines Dorffestes am Montag in Lauterbach gebührend gefeiert. Auch Ministerpräsident Boris Rhein gratulierte der preisgekrönten Buchhändlerin Gerlinde Becker in Lauterbach: