Mit Yasmil Raymond wird erstmals eine Frau an die Spitze der Städelschule in Frankfurt berufen.

Wie das Wissenschafts- und Kunstministerium am Freitag mitteilte, tritt die zuletzt in New York tätige Kuratorin und Autorin am 1. April die Nachfolge von Philippe Pirotte als Rektorin der Kunsthochschule an. Die 42-jährige Raymond arbeitete im Museum of Contemporary Art in Chicago, am Walker Art Center in Minneapolis und am Museum of Modern Art in New York. Seit Oktober 2019 lebt sie in Frankfurt.