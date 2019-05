Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

ESC-Finale in Tel Aviv

Millionen Menschen verfolgten am Samstagabend den Eurovision Song Contest. Mit dabei war die Wiesbadenerin Laurita Spinelli als Teil des Duos S!sters. Ihre Fans zeigten sich zufrieden mit dem Auftritt.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Youtube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Youtube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Youtube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

"And 12 points goes to..."

Am Samstagabend startete sie wieder, die inoffizielle Europawahl vor der eigentlichen Europawahl: der Eurovision Song Contest, oder kurz ESC. Mit Laurita Spinelli, die im echten Leben Laura Kästel heißt, war auch eine Anwärterin aus Wiesbaden beim großen "Liederwettbewerb der Eurovision" am Start. Gemeinsam mit Carlotta Truman vertrat die 26-Jährige als Duo S!sters Deutschland beim Finale in Tel Aviv.

Die beiden Sängerinnen traten bereits als vierter Starter an und bekamen vom Publikum viel Applaus. "Ich hatte den Eindruck, das war ein ganz toller Auftritt", sagte Michael Sonneck, Präsident des Eurovision Club Germany, am Samstag in Tel Aviv. Auch Wolfgang Grube, Sprecher des deutschen OGAE-Fanclubs, lobte: "Die Mädels waren heute ganz prima, die haben ihre Sache gut gemacht."

Im Februar hatten die beiden den Vorentscheid gewonnen - und zwar überraschend, denn erst kurz vorher wurde das Duo mit dem Lied "Sister" nachnomiert. Der Song stammt aus der Feder eines internationalen Komponistenteams, für das die Interpreten erst gefunden, sprich gecastet werden mussten. Im Rahmen dieses Castings lernten sich Laurita und die Hannoveranerin Carlotta dann kennen.

Backvocal bei Sarah Connor und Lena

Zugute kam beiden, dass sie schon eine Menge Bühnenerfahrung gesammelt haben. Laurita gewann als Kind in der österreichischen TV-Castingshow "Kiddy Contest". Dabei sollte es nicht bleiben: In den vergangenen Jahren war sie Background-Sängerin bei Sarah Connor, Stefanie Heinzmann und zuletzt bei Lena Mayer-Landrut, die 2010 als zweite Deutsche nach Nicole (1982) den ESC gewonnen hatte.

Mit S!sters wollte die 26-Jährige in die großen Fußstapfen von Lena und Co. treten. Ihr Song"Sister" ist eine Frauenpower-Hymne, ein starkes Plädoyer für Feminismus ohne Zickenkriege. Beim Vorentscheid im Februar kam das gut an.

"Werden auf jeden Fall zusammenbleiben"

Mit 26 Teilnehmern war die Konkurrenz beim Finale allerdings wesentlich größer. Und auch die mediale Aufmerksamkeit dürfte so manchem Teilnehmer die Schweißperlen auf die Stirn getrieben haben. Mit etwa 200 Millionen Zuschauern und rund 1.500 akkreditierten Journalisten aus 80 Ländern ist der ESC der am meisten beachtete Musikcontest der Welt.

Egal wie es am Samstag ausgeht: Schwestern wollen die beiden Sängerinnen auch nach dem ESC bleiben. Und auch als Band würden beide "auf jeden Fall zusammenbleiben", kündigt Laurita Spinelli an.

Deutschland hat den Eurovision Song Contest bisher zwei Mal gewonnen: 1982 mit Nicole ("Ein bisschen Frieden") und 2010 mit Lena Meyer-Landrut ("Satellite"). Im vergangenen Jahr hatte Michael Schulte ("You let me walk alone") den vierten Platz erobert.

Sendung: hr1, hr1 am Samstagmorgen, 18.05.2019, 6.23 Uhr