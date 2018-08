Event an der Weseler Werft in Frankfurt

Wegen starker Winde ist das Europa Open Air in Frankfurt am Donnerstagabend abgebrochen worden. Das hr-Sinfonieorchester konnte nur etwa 50 Minuten seines Programms spielen.

Er war gerade erst warm geworden: Eben noch hatten Andrés Orozco-Estrada und das hr-Sinfonieorchester einen Ausschnitt aus Igor Strawinskys "Le sacre du printemps" beendet. Der Maestro hatte dem Publikum des Europa Open Airs an der Weseler Werft erklärt, wie schwer das Intro dieses Stücks für das Solo-Fagott ist.

Schon vorher lagen die Besucher dem Chef des hr-Sinfonieorchesters zu Füßen, als er den litauischen Akkordeon-Superstar Martynas Levickis vorstellte und scherzte: "Ich habe vor diesem Konzert gelernt, dass in Litauen jeder dieses Instrument zu Hause hat."

Regen, Gewitter und starker Wind vorausgesagt

Dann das: Gegen 20.50 Uhr betrat hr-Hörfunkdirektor Heinz Sommer die Bühne, zunächst noch freudig begrüßt vom Maestro. Doch Sommer hatte keine guten Nachrichten im Gepäck: Die Veranstaltung müsse mitten im geplanten zweistündigen Programm aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden, sagte er.

Für den Bereich waren heftiger Regen, Gewitter und starker Wind vorausgesagt worden. Sturmböen bis Stärke 9 seien möglich, hatte der Wetterdienst mitgeteilt. Der Betrieb von Bühne, Beleuchtung-, Kamera- und Beschallungstürmen sowie Zelten war nur bis zur maximalen Windstärke 7 genehmigt.

Die Veranstaltungsleitung entschied deshalb, das Konzert abzubrechen, damit die Besucher und Musiker sich in Sicherheit bringen konnten. "Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher und aller Mitwirkenden hat für uns oberste Priorität", erklärte Sommer.

hr-Bigband konnte spielen

Immerhin: Zuvor hatten die Besucher die hr-Bigband, die rauchige Stimme von Jazz-Sängerin Viktorija Gecyte und Songs von George Gershwin und Frank Sinatra genießen können - vor der gewohnt malerischen Main-Skyline-Kulisse. Viele der rund 12.000 Menschen allein auf dem Gelände der Weseler Werft hatten sich wie in den Vorjahren mit Klappstühlen, Decken, Picknickkörben und Kühlboxen ausgestattet.

Nicht alle hatten am Ende Verständnis für den Abbruch des Konzerts, doch die Ordner erklärten die Situation geduldig, so dass das Gelände in einer halben Stunde geräumt war. Und Hörfunkdirektor Sommer versprach: "Wir planen schon das Konzert des kommenden Jahres."

