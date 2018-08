Für einige Tage lebt Elvis Presley in der Wetterau wieder auf: Bad Nauheim feiert seinen berühmten Einwohner - auch wenn der "King" nur knapp eineinhalb Jahre hier lebte. Künftig soll er hier einen festen Platz auf einer Brücke haben.

Die ersten Fans aus allen Teilen Deutschlands, Belgien, England und anderen europäischen Ländern sind schon seit Tagen in Bad Nauheim. Ein beliebter Treffpunkt ist die Gedenkstele vor dem Hotel Villa Grunewald, in dem Elvis Presley von Oktober 1958 bis Februar 1959 wohnte. Dort haben Fans bereits zahlreiche Blumengestecke, Kerzen, Kuscheltiere und persönliche Widmungen niedergelegt.

Elvis' Pensionszimmer ist unverändert

Am Freitagabend geht es dann richtig los: Bis Sonntag dreht sich auf dem 17. "European Elvis Festival" in Bad Nauheim wieder alles um den "King of Rock'n' Roll". Anlässlich des 41. Todestages bietet die Stadt ein umfangreiches Programm. Für die Elvis-Fans gibt es neben Ausstellungen und Führungen eine Cadillac-Parade, Filmvorführungen, Kunstprojekte und natürlich jede Menge Musik. Elvis-Imitatoren und Wegbegleiter des Rockstars stehen auf der Bühne. Insgesamt erwartet Bad Nauheim rund 10.000 Besucher.

Elvis Presley (1935-1977) war von Oktober 1958 bis März 1960 als Soldat in Friedberg stationiert und lebte während dieser Zeit im benachbarten Bad Nauheim.

Plüschig: Elivs' Zimmer in Bad Nauheim Bild © picture-alliance/dpa

Zu den noch erhaltenen Originalschauplätzen gehört eine Pension, in der Elvis für mehrere Monate lebte. Das Haus wurde vor einem Jahr als Hotel wiedereröffnet. Das Zimmer, in dem der "King" schlief, wurde bei der Renovierung nicht verändert. Die Ausstattung und Möbel von damals sind noch erhalten.

Elvis in Bronze am Brückengeländer

Künftig soll die Musik-Legende als lebensgroße Bronzestatue nach Bad Nauheim "zurückkommen" - und zwar genau an die Stelle auf einer Brücke, an der Elvis während seiner Militärzeit in Uniform am Geländer lehnte. Ein historisches Foto soll als Vorbild für die Statue dienen.

Sie sammeln für Elvis' Wiederauferstehung in Bronze: Meike Berger (l.) und Angela Storm. Bild © picture-alliance/dpa

"Unsere Idee war, ihn genau hierher zurückzubringen", sagt Meike Berger, die das Projekt zusammen mit Angela Storm initiiert hat. Beide gehören dem Verein Elvis-Presley-Gesellschaft an und sind große Elvis-Fans. Die Statue soll mit Spenden finanziert werden. Auch auf dem Festival wollen die Initiatorinnen Geld sammeln. Sie hoffen, innerhalb eines Jahres die benötigten rund 18.000 Euro zusammen zu haben.

"Geniales Fotomotiv"

Die Wetterau-Stadt ist begeistert von dem Fan-Projekt - und der Zeitpunkt dafür ist günstig. Denn im kommenden Jahr steht die Sanierung der Fußgängerbrücke an, wie Bürgermeister Klaus Kreß (parteilos) berichtet.

Dabei solle auch das Geländer nach dem historischen Vorbild neu gestaltet werden. Elvis lehnte an einer Brüstung mit Schnörkeln, heute besteht diese aus Längsstreben. Die Statue werde eine Bereicherung für die Stadt und ein "geniales Fotomotiv" sein, meint der Rathauschef. "Die Menschen werden hier gerne hinkommen und sich mit Elvis fotografieren lassen."

