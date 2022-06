Schmieden wie die Kelten, Sprayen wie im New York der 1990er oder Welten erschaffen auf der Lego-Baustelle. In diesen Sommerferien gibt es viele Möglichkeiten, selbst kreativ zu werden. Bei einigen Angeboten heißt es: Schnell anmelden!

Die Schulferien in Hessen beginnen dieses Jahr spät - am 25. Juli - und dauern bis Anfang September. Eine lange Zeit, die mit Programm gefüllt werden muss. In vielen Städten machen Museen und kreative Menschen dazu spannende Angebote. Eine Auswahl:

So ähnlich könnten die Ergebnisse des Familiensonntags in der Keltenwelt aussehen. Bild © Keltenwelt am Glauberg

Hessen hat 2022 das Keltenjahr ausgerufen und die beteiligten Museen bieten spannende Mitmach-Angebote für Kinder und Jugendliche.

In der Keltenwelt am Glauberg gibt es beim Familiensonntag im Juli die Gelegenheit, ein Amulett mit einem magischen Kreisauge zu schnitzen. Beim Familiensonntag im August geht es an die Wipp-Drechselbank, wo aus Holz Schalen oder Becher gefertigt werden können.

Wann? Sonntag, 24. Juli / Sonntag, 14. August, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Weitere Infos: www.keltenwelt-glauberg.de

Im Archäologischen Museum Frankfurt kann man bei einem Aktionswochenende dem Archäotechniker Frank Trommer über die Schulter schauen. Er zeigt bei Vorführungen das hohe handwerkliche Können und die Fertigkeiten keltischer Schmiede und Gießer. An beiden Aktionstagen können kleine und große Handwerkerinnen und Handwerker in Workshops und Mitmachangeboten in Kaltbearbeitung weiches Eisen oder Kupfer hämmern, biegen, schleifen und verzieren.

Wann? Samstag, 30. und Sonntag, 31. Juli, 10-18 Uhr

Weitere Infos: Alle Veranstaltungen zum Keltenjahr gibt es auf keltenland.hessen.de.

In Fulda entsteht ein neues Graffiti. Bild © hr

Wer sind die Menschen, die nachts mit Kapuzenpulli durch die Gegend ziehen und mit Sprühdosen Wände, Züge und Stromkästen verschönern? Und was sind eigentlich Tags? Der Graffiti-Workshop in der Jugendfabrik Fulda taucht ab in das alte New York, um diesen Fragen auf die Spur zu kommen. In gemeinschaftlicher Arbeit werden aber nicht nur andere Kunstwerke betrachtet, sondern auch eine Wand der Jugendkulturfabrik besprüht.

Wann? 12. August, 9-14 Uhr

Weitere Infos: fulda.feripro.de/

In Gießen lädt das Oberhessische Museum dazu ein, Künstler aus der Sammlung zu entdecken - von Monet über Dali bis Franz Marc. Nach dem Kennenlernen der Werke können die Teilnehmer ihre eigene Interpretation auf die Leinwand bringen.

Wann? 26., 27. und 28. Juli, 13-16 Uhr

Weitere Infos: giessen.ferienprogramm-online.de/

Hiphop, Rap und Straßenkultur für Wiesbaden. Bild © picture-alliance/dpa

Beim Sommerprogramm in Wiesbaden werden Deutschlands zukünftige Rapper trainiert. Der einwöchige Workshop "Rap & HipHop @Streetculture" hilft Kindern dabei, Reime zu lernen, Sprechen zu trainieren und Rap-Stile zu analysieren. Mit eigenem Text und eigenem Beat geht es am Ende ans Mikrofon und zu Abschluss sogar auf die Bühne. Wer Lust hat, kann sich zwischen den Musiksessions an Streetdance und Graffiti probieren.

Wann? 25.- 29. Juli, 10 Uhr bis 16 Uhr

Weitere Infos: www.wiesbaden-ferienprogramm.de

Selber Filme drehen in Wiesbaden und Marburg

Hier können Kinder selbst Regisseur werden. Bild © picture-alliance/dpa

Auf den Spuren von Christopher Nolan oder Tim Burton: Beim Wiesbadener Filmtricks-Workshop "Hier stimmt was nicht" schaut man hinter die Tricks der großen Blockbuster. Wie funktionieren diese Effekte? Am Ende der Woche entsteht ein eigener Kurzfilm, mit kleinen Tricks – ob die zu Hause auffallen?

Wann? 8.-12. August, 9 Uhr bis 14 Uhr

Weitere Infos: https://www.wiesbaden-ferienprogramm.de/event/1350

Marburg ist dieses Jahr 800 Jahre alt! Passend dazu können Kinder diesen Sommer nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft der Stadt gestalten – im Kurzfilmprojekt: "Mein Marburg übermorgen". Jeder und jede kann dort seine Ideen in das Drehbuch und die Gestaltung des Films einbringen. Auch wie ein Film geschnitten wird, ist ein Thema der drei Vormittage.

Wann? 25. bis 27. Juli, 9 Uhr bis 13 Uhr

Weitere Infos: https://marburg-jufoe.zmart-ivent.de/event/592

Der Bergpark Kassel wird erforscht. Bild © Mario Zgoll

Den Bergpark kennt in Kassel jedes Kind - in diesen Sommerferien kann er bei verschiedenen Veranstaltungen der Museumslandschaft Hessen Kassel neu entdeckt werden.

Ausgestattet mit GPS-Empfängern geht es für Kinder ab 10 auf Schatzsuche. Erlebnisreich und mit viel Spaß erfahren sie dabei Wissenswertes über die Landschaftsgärten und entdecken außergewöhnliche Orte.

Wann? Samstag, 9. Juli, 14-16.30 Uhr

Anmeldung: Unter Tel. 0561 316 80-123

Wenn es dunkel wird, verwandelt sich der Bergpark in eine zauberhafte Landschaft. Es ist die Zeit, wenn die Geister des Parks erwachen. Mit schaurigen Lichtern in den Baumwipfeln, mystischen Geschichten und einem Besuch der Unterwelt erleben Groß und Klein bei einer Taschenlampenführung eine schaurig-schöne Nacht.

Wann? Samstag, 23. Juli, 13. August und 10. September, 20.30-22.20 Uhr

Anmeldung: Unter Tel. 0561 316 80-123

Was versteckt der Herkules eigentlich in der rechten Hand hinter seinem Rücken? Und was hat es mit der Keule und dem Löwenfell auf sich? Antworten gibt es bei einer speziellen Kinderführung zum Denkmal.

Wann? Mittwoch, 3. August, 17. August und 31. August

Anmeldung: Unter Tel. 0561 316 80-123

Sieht zwar aus wie aus dem Mittelalter, ist aber nur knapp 225 Jahre alt: die Löwenburg im Weltkulturerbe Bergpark Wilhelmshöhe. Bild © Pixabay

Die Löwenburg war in den letzten Jahren wegen Renovierungsarbeiten nur eingeschränkt zugänglich. In diesem Sommer wird sie mit einem bunten Programm wiedereröffnet.

Wann? Samstag 16. und Sonntag, 17. Juli ab 10 Uhr

Lego-Steine ohne Ende gibt es auf der Lego-Baustelle des DAM. Bild © Imago Images

Ein Klassiker unter den Ferien-Angeboten in Frankfurt ist die Lego-Baustelle des Deutschen Architekturmuseums. In den vergangenen Corona-Jahren gab es eine digitale Alternative im Onlinespiel Minecraft, jetzt werden die bunten Steine wieder in echt ausgeschüttet, und zwar in der Orangerie des Deutschen Kinderschutzbundes am Günthersburgpark. Es gibt einen Wettbewerb, aber es kann auch "einfach so" gebaut werden.

Wann? 24. Juli bis 7. August, zwei Zeitfenster von 10-12 und 13-17 Uhr

Weitere Infos: dam-online.de