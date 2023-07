Gartenzwerge töpfern, Lego bauen oder Tanzen lernen wie die Social Media-Profis: In diesen Sommerferien gibt es viele Möglichkeiten, selbst kreativ zu werden. Bei einigen Angeboten heißt es: schnell anmelden!

Die Schulferien in Hessen beginnen dieses Jahr spät - am 24. Juli - und dauern bis Anfang September. Eine lange Zeit, die mit Programm gefüllt werden muss. In vielen Städten machen Museen und kreative Menschen dazu spannende Angebote. Eine Auswahl:

Mit unserem Boden haben sich wohl die wenigsten genauer beschäftigt. Kinder zwischen acht und 12 Jahren können das in den Sommerferien aber ändern. Woraus der Boden besteht, wie Leben unter der Erde aussieht und warum er schützenswert ist, lernen Kinder in einem Workshop der Uni Kassel.

Kreativ werden mit Boden ist das Thema in Witzenhausen. Bild © hr

Das Tropengewächshaus der Außenstelle Witzenhausen wird zur Forschungswerkstatt, außerdem dürfen die Teilnehmenden eigene Boden-Kunstwerke kreieren.

Weitere Informationen Wann: 24. bis 28. Juli, jeweils von 9 bis 16 Uhr

Alter: 8 - 12 Jahre

Anmeldung: notwendig bis 15. Juli

Preis: 80 Euro pro Kind

Weitere Infos: gibt's auf der Webseite der Uni Kassel Ende der weiteren Informationen

Fast jeder hat sie im Schrank: Hosen oder T-Shirts, die nicht mehr gefallen, nicht mehr passen oder kaputt sind. Beim Workshop im Jugend- und Kulturzentrum Jokus hilft eine Expertin, daraus ganz besondere Einzelteile zu machen. TAM Hering ist als Maßschneiderin nicht nur Expertin für Materialien, sondern hat sich auch viel mit Nachhaltigkeit in der Mode beschäftigt.

Audiobeitrag Audio Schneiderin TAM Herring über ihren Upcycling-Kurs bei den Gießener Ferienspielen Audio So toll kann Upcycling sein: ein selbstgenähter Rucksack aus alten Jeans. Bild © TAM Herring Ende des Audiobeitrags

Sie zeigt zum Beispiel, wie man Nieten, Perlen oder Patches aufnäht oder die Teile batikt, bemalt oder einfärbt. An der Nähmaschine können aus alten Teilen ganz neue Kleidungsstücke entstehen, zum Beispiel eine Umhängetasche aus einer alten Jeans.

Weitere Informationen Wann: Von: 14. bis 16. August oder vom 21. bis 23. August, jeweils: 9 bis 14 Uhr

Alter: 10 bis 17 Jahre

Preis: 20 Euro, mit Gießen-Pass 10 Euro

Anmeldung und Infos: giessen.ferienprogramm-online.de Ende der weiteren Informationen

Fulda ist in diesem Jahr Ausrichter der Landesgartenschau und auch die Kinderakademie widmet sich mit zahlreichen Veranstaltungen dem Thema Garten. Restplätze gibt es noch bei zwei Workshops: "Kleingärten - kleine Gärten" nimmt die Rolle von Schrebergärten in der Stadt unter die Lupe und verspricht die Erschaffung eines eigenen Gartens - wenn auch im Miniaturformat.

Ein zweiter Workshop beschäftigt sich mit ganz besonderen Garten-Bewohnern, nämlich den Gartenzwergen. Eine Keramikerin wird mit den Kindern Zwerge und andere Wesen nach eigenen Wünschen und Vorstellungen entwerfen, aus Ton modellieren und glasieren.

Weitere Informationen Wann: 14. bis 18. August (Gartenzwerge) und 28.8. bis 1.9. (Kleingärten)

Alter: 9 - 14 Jahre

Preis: 130 Euro inkl. Mittagessen

Anmeldung und Infos: auf der Webseite der Kinderakademie Ende der weiteren Informationen

Ein Klassiker unter den Ferien-Angeboten in Frankfurt ist die Lego-Baustelle des Deutschen Architekturmuseums. Auch diesen Sommer verlassen wieder tausende Legosteine das Lager und werden diesmal im DAM-Ausweichquartier im Frankfurter Ostend ausgeschüttet. Es gibt einen Wettbewerb, aber es kann auch "einfach so" gebaut werden.

Lego-Steine ohne Ende gibt es auf der Lego-Baustelle des DAM. Bild © Imago Images

Das Angebot richtet sich an Kitas, Schulen und Familien, es gibt also keine Betreuung durch das Museum. Eine Reservierung bestimmter Zeitslots am Vormittag oder Nachmittag ist notwendig!

Weitere Informationen Wann: 11. Juli bis 20. August

Alter: ohne Begrenzung

Preis: Eintritt 3 Euro pro Person

Anmeldung und weitere Infos: auf der Webseite des DAM. Ende der weiteren Informationen

Kinder ab 10 Jahren haben am Deutschen Filminstitut Filmmuseum (DFF) in Frankfurt die Chance, an einem viertägigen Workshop sich in eine Licht- und Schatten-Welt zu begeben. In der Ferienwoche soll sich alles um spannende Experimente mit Licht und Schatten drehen.

Ein Spiel mit dem Schatten: vier Tage dauert der Ferienworkshop am DFF. Bild © DFF

Dazu dürfen Teilnehmende eigene Bilder mit Schatten gestalten und diese im Theater auftreten lassen. Als krönender Abschluss sollen die Ergebnisse nach den Ferien sogar auf der Kinoleinwand in einer eigenen Vorstellung präsentiert werden.

Weitere Informationen Wann: 22. bis 25. August, jeweils 10 bis 15 Uhr

Alter: Ab 10 Jahren

Anmeldung: notwendig per E-Mail oder telefonisch unter 069-961 220 223

Preis: 80 Euro pro Kind

Weitere Infos: auf der Webseite des DFF Ende der weiteren Informationen

Tanzschule in den Sommerferien? Klingt für die meisten wohl nicht besonders attraktiv, aber in Wiesbaden geht es nicht um Walzer und Chachacha, sondern um Hiphop und Streetdance. Getanzt wird auf aktuelle Charthits und das Versprechen lautet: Damit siehst du auf jedem Dancefloor gut aus!

Neben den mehrtägigen Kursen, für die man sich rechtzeitig anmelden muss, haben die Programmmacher dieses Jahr auch Kurzentschlossene und Langschläfer im Blick: Unter dem Stichwort Jugend-Sommer-Specials werden tageweise Aktivitäten angeboten, die erst gegen Mittag starten, zum Beispiel Klettern in der Boulderhalle oder Tiktokrezepte zum Nachkochen.

Coole Hiphop-Moves kann man lernen. Bild © picture-alliance/dpa

Weitere Informationen Wann: 24. bis 28. Juli, jeweils 9 bis 14 Uhr

Alter: Von 12 bis 14 Jahren

Anmeldung: notwendig, Platz für 20 Teilnehmende

Preis: 50 Euro pro Kind

Weitere Infos: auf der Webseite des Ferienprogramms Wiesbaden Ende der weiteren Informationen