Bei einer Demonstration zum Gedenken an den Anschlag in Hanau halten Teilnehmer Plakate mit Bildern der Opfer des Anschlags.

Bei einer Demonstration zum Gedenken an den Anschlag in Hanau halten Teilnehmer Plakate mit Bildern der Opfer des Anschlags. Bild © picture-alliance/dpa, hessenschau.de

Zum Jahrestag des Anschlags in Hanau treffen sich in Frankfurt Autoren, die selbst Rassismus erlebt haben. Das "Festival für kulturelle Diversität" zeigt, wie der Anschlag in der Literatur verarbeitet wird. Ein Gespräch mit dem Organisator.

Hanau - vor zwei Jahren ist der Name der Stadt zum Synonym geworden für ein rassistisches Verbrechen. Um die Erinnerung an den rechtsextremen Anschlag wachzuhalten, organisiert das Literaturhaus Frankfurt zum zweiten Mal das Festival "Wir sind hier". Drei Tage lang diskutieren Gäste wie Moderatorin Dunja Hayali, Autorin Dilek Güngör und die Frankfurter Stadtverordnete Mirrianne Mahn über rassismuskritische Arbeit in Politik, Literatur und Gesellschaft.

Im Gespräch mit hessenschau.de erklärt Festival-Leiter und Literaturvermittler Benno Hennig von Lange, welche Rolle Bücher in dieser Auseinandersetzung spielen und wieso es nicht egal ist, wer die Rassismus-Debatte führt.

Benno Hennig von Lange Bild © Soumey Amadou

hessenschau.de: Die Premiere des Festivals "Wir sind hier" fand im vergangenen Jahr genau ein Jahr nach dem Anschlag von Hanau statt. Damals stand es ganz im Zeichen von Wut und Trauer. Was hat sich inzwischen getan?

Benno Hennig von Lange: Der zweite Jahrestag ist sicherlich nicht mehr so stark von Trauer und Wut gekennzeichnet, aber auch das wird es wieder geben. Das ist auch absolut angebracht. An einigen Punkten hat sich sicherlich schon etwas getan in unserer Gesellschaft, zum Beispiel was die Anti-Rassismus-Arbeit angeht, was die Arbeit der großartigen Initiativen in Hanau angeht, der Initiative 19. Februar oder der Bildungsinitiative Ferhat Unvar.

Aber insgesamt ist es immer noch ein weiter Weg. Vor allem muss noch mehr aufmerksam gemacht werden auf den strukturellen Rassismus, den es in Deutschland gibt und was er jeden Tag bedeutet für Menschen, die migrantisiert und marginalisiert werden. Da ist natürlich der 19. Februar als Jahrestag dieses Jahr und sicherlich auch in Zukunft ein ein wichtiger Tag, um daran zu erinnern, woran wir weiterhin arbeiten müssen.

hessenschau.de: Sie haben Autorinnen und Autoren eingeladen, die alle strukturellen Rassismus aus eigener Erfahrung kennen. Warum ist es wichtig, vor allem diese Perspektive in einem Festival deutlich werden zu lassen oder vor allem diese Autorinnen und Autoren einzuladen?

Hennig von Lange: Wir haben es auf Podien gesehen und sehen es immer noch in Gesprächsrunden im Fernsehen: Da wird zwar über Rassismus gesprochen, meistens aber nicht mit Menschen, die davon selbst betroffen sind oder sich viel damit beschäftigt haben. Unser Konzept war also von Anfang an, die Panels so zu besetzen, dass nur Menschen miteinander sprechen, die wirklich wissen, wovon sie sprechen, weil sie sich explizit damit befassen und weil sie es jeden Tag selbst erleben.

Eigentlich sind wir schon viel weiter, als immer wieder mit einem scheinbar naiven Publikum auf der Ebene reden zu müssen: Hallo, übrigens, es gibt systemischen Rassismus in allen Bereichen unseres Lebens, in der Schule, im Krankenhaus, in der Politik, durch Behörden und Polizei, beim Einkaufen, im Urlaub oder auf der Arbeit. Die Diskussion muss langsam auf einer anderen Ebene stattfinden, um die Probleme wirklich angehen zu können.

hessenschau.de: Bei den Panels gibt aber auch literarische Stimmen. Ist Hanau schon ein Thema, das Gegenstand von Literatur, auch von fiktionaler Literatur wird?

Hennig von Lange: Hanau hat tatsächlich ziemlich schnell Einfluss gefunden in die Literatur. Letztes Jahr zum Beispiel in den Romanen "Drei Kameradinnen" von Shida Bazyar und "Wer wir sind" von Lena Gorelik. Beide kommen zum Festival zu einer Veranstaltung im Kulturforum in Hanau. Ein anderer Gast unseres Festivals, Aladin El-Mafaalani, zählt in seinem Buch alle Opfer rechter Gewalt auf und erwähnt ganz explizit Hanau. Sicherlich wird es noch weitere Romane geben, in fiktionaler Literatur, aber auch in Sachbuch-Texten.

Weitere Informationen "Wir sind hier" Unter diesem Motto veranstaltet das Literaturhaus Frankfurt vom 18. bis zum 20. Februar wieder das "Festival für kulturelle Diversität" . Konzept des Festivals ist es, Autorinnen und Autoren einzuladen, die sich in ihrer Arbeit ausdrücklich oder hintergründig mit Rassismus beschäftigen. Die Gespräche und Lesungen finden in Frankfurt und Hanau statt und werden außerdem im Livestream übertragen. Anlass des Festivals ist der Jahrestag der rassistischen Morde von Hanau am 19. Februar 2020. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Welche Rolle kann Literatur in der Auseinandersetzung überhaupt spielen?

Hennig von Lange: Literatur ist als Auseinandersetzung mit einem Thema sehr wichtig. Einerseits auf der Sachbuch-Ebene, aber auch die fiktionale Literatur gibt die Möglichkeit, lesend andere Perspektiven einzunehmen und zu erleben, nachvollziehen zu können, wie es ist, für eine - wenn auch erdachte - Figur in einem Land wie Deutschland aufzuwachsen und in der Schule Rassismus ausgesetzt zu sein oder mit den Eltern einkaufen zu gehen und zu erleben, wie sie schlecht behandelt werden.

Es ist natürlich auch wichtig, dass sich unser Literaturbetrieb diversifiziert. Es muss noch viel passieren, aber es gab aus meiner Sicht in den letzten Jahren einen erfreulichen Diversifizierungs-Schub. Es gibt bereits zahlreiche Autorinnen und Autoren mit Migrations-Erbe, die es ganz nach vorne in die deutschsprachige Literatur geschafft haben oder bemerkenswerte Bücher geschrieben haben, die unbedingt lesenswert sind.

Das Literaturhaus Frankfurt Bild © Literaturhaus Frankfurt

hessenschau.de: Haben Sie den Eindruck, dass die Literatur da Vorkämpferin ist für den Rest der Gesellschaft?

Hennig von Lange: Natürlich wollen wir das aus Sicht der Literatur immer gerne so sehen. Aber man darf nicht vergessen, dass es gerade in der Popkultur viele Vorkämpfer gegeben hat. Es ist wichtig, dass Diversifizierung überall sichtbar ist. Das fängt im Fernsehen an.

Ich bin mit MTV und Viva groß geworden, da gab es einen wirklich diversen Stab an Moderatorinnen und Moderatoren. Das war großartig. Deswegen heißt unser Festival auch "Wir sind hier": Unsere Gesellschaft ist divers und dahinter wollen wir nicht zurück.

hessenschau.de: Das Festival gibt es jetzt zum zweiten Mal. Wird es eine Dauereinrichtung oder ist es vielleicht irgendwann als spezielles Festival mit diesem Fokus gar nicht mehr nötig?

Hennig von Lange: Ich hoffe natürlich, dass es irgendwann gar nicht mehr nötig ist. Im Literaturhaus Frankfurt arbeiten wir schon seit Jahren so. Unser Programm war, ist und wird auch in Zukunft divers sein, weil das eben Teil unserer Kultur ist, und die wollen wir abbilden.

Wir wollen, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene das Gefühl haben, die Literatur, die stattfindet, hat auch wirklich etwas mit ihnen zu tun, weil andere Geschichten erzählt werden, andere Perspektiven Eingang darin gefunden haben.

Ich fürchte leider, wir müssen auch in den nächsten Jahren weiter darüber sprechen und vor allem zeigen, dass das unsere Art ist, Programm zu machen: mit Panels, die vor allem besetzt sind mit Menschen, die marginalisiert sind und migrantisiert werden.

Das Gespräch führte Christoph Scheffer.