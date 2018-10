Im 19. Jahrhundert war er ein Star, dann geriet der jüdische Maler Moritz Daniel Oppenheim aus Hanau fast in Vergessenheit. Dabei inspirierte er sogar Hollywood-Legende Steven Spielberg. Eine Kino-Doku rollt Oppenheims Leben jetzt auf.

Hollywood-Regisseur Steven Spielberg arbeitet an einem neuen Herzensprojekt, und dessen Wurzeln liegen in Hessen. 1862 schuf der Hanauer Maler Moritz Daniel Oppenheim ein Ölgemälde, das die Entführung eines sechsjährigen Jungen zeigt.

Vier Jahre zuvor hatte die katholische Kirche das Kind mit Gewalt aus seiner jüdischen Familie geholt. Ein Dienstmädchen hatte den Jungen heimlich taufen lassen - und ein christliches Kind durfte damals nicht von jüdischen Eltern erzogen werden. Der Kampf der Familie um den Jungen wurde damals weltweit diskutiert. Er sollte ein Meilenstein bei der Trennung von Staat und Kirche und der Emanzipation der europäischen Juden werden.

Fast vergessener Maler

Selbstporträt Oppenheims, daneben seine erste Frau Adelheid Cleve, die acht Jahre nach der Hochzeit starb. Im Historischen Museum im Hanauer Schloss Philippsruhe hängt die größte Dauerausstellung von Oppenheims Werken. Bild © Historisches Museum Hanau Schloss Philippsruhe, Foto: Sonja Fouraté (hessenschau.de)

Oppenheim war der erste, der die Ereignisse in seinem Ölgemälde "Der Raub des Mortara-Kinds" aufarbeitete. Das Bild wurde 2013 für über 400.000 Dollar versteigert. Es gilt als Basis für den Film "The Kidnapping of Edgardo Mortara", den Spielberg derzeit produziert und mit dem er an die fast vergessene Geschichte des Kindes erinnern will.

Auch die Geschichte des Malers Oppenheim ist fast vergessen. Ihr hat sich die ebenfalls aus Hanau stammende Regisseurin Isabel Gathof verschrieben. Am Donnerstag (25. Oktober) kommt ihr preisgekrönter Film "Moritz Daniel Oppenheim. Der erste jüdische Maler" in die Kinos .

"Roy Lichtenstein seiner Zeit"

Oppenheim wurde am 30. Januar 1800 im jüdischen Ghetto in Hanau geboren. Er wurde zu einem der bekanntesten Maler des 19. Jahrhunderts, "quasi dem Roy Lichtenstein seiner Zeit", sagt Gathof und lacht. Der Pop-Art-Künstler Lichtenstein (1923-1997) verstand es wie kaum ein anderer, Kunst und Populärkultur zu verbinden. "Für Oppenheim wurden richtige Merchandise-Artikel produziert", sagt Gathof.

Bekannt wurde Oppenheim durch wirklichkeits- und detailgetreue Genre- und Porträtmalerei, teils mit hessischem Lokalkolorit. Er war der erste jüdische Maler mit akademischer Ausbildung - eine Besonderheit in einer Zeit, in der die Juden in vielerlei Hinsicht noch diskriminiert waren. Wie Oppenheim seinen Aufstieg schaffte, lässt Gathof Experten und Angehörige erzählen.

"Maler der Rothschilds"

Blick auf das zweiteilige Oppenheim-Denkmal auf dem Hanauer Freiheitsplatz. Als die Stadt beschloss, ihrem berühmten Sohn ein Denkmal zu setzen, beschloss Isabel Gathof, einen Film über Oppenheim zu drehen. Bild © Sonja Fouraté (hessenschau.de)

Da ist Patricia Lewin, Oppenheims Ur-Ur-Ur-Großenkelin. Oder Rabbi Yehuda A. Horowitz von der jüdischen Gemeinde München. Sein Ur-Ur-Großvater war zu Lebzeiten des Malers Rabbiner von Hanau und Motiv Oppenheims. Zusammen mit Kunstkennern zeichnen sie das Bild eines Mannes, der Weltruhm durch Porträts von Dichtern wie Heine oder Goethe erlangte, vor allem aber Maler der Frankfurter Bankiers-Familie Rothschild war. Zeitgenossen nannten ihn denn auch "Maler der Rothschilds und Rothschild der Maler".

Am erfolgreichsten war Oppenheims Genremalerei, die jüdische Rituale und Bräuche wie das Laubhüttenfest, die Bar Mitzwa, das Schabbat-Mahl oder den Pessach-Abend verdichtete, ganz besonders in dem ab 1866 erschienenen Zyklus "Bilder des altjüdischen Familienlebens". Der Zyklus zeigt selbstbewusste Menschen mit eigenständigen Traditionen. Bis zu seinem Tod am 25. Februar 1882 in Frankfurt verkauften sich seine Bilder bestens.

Klaffende Wunde der NS-Zeit

Wie nebenbei entsteht durch Gathofs Film aber auch ein reiches Bild jüdischen Lebens im Deutschland des 19. Jahrhunderts. "Auch Juden wie Oppenheim haben Deutschland zu dem gemacht, was es heute ist", sagt Gathof. "Mir war wichtig, ihn als eine Art Helden zu zeigen, denn zu oft wird die Geschichte des Judentums hierzulande auf die NS-Zeit reduziert."

Und doch ist sie auch in Gathofs Film zu spüren, die klaffende Wunde, die die NS-Zeit und der Holocaust in die deutsch-jüdische Kultur gerissen haben. So leben Oppenheims Nachfahren inzwischen im Ausland. Und Patricia Lewin erzählt im Film, wie ihre Großmutter die Familiengemälde mit einem Trick aus Nazi-Deutschland herausschaffen musste.

"Beitrag zum christlich-jüdischen Dialog"

Für Isabel Gathof sind Oppenheims Bilder aktueller denn je: "Er wollte damit einen Beitrag zum christlich-jüdischen Dialog leisten. So ein Austausch ist gerade heute wieder ungemein wichtig." Religiöser Austausch: ein Anliegen, dass Oppenheim übrigens mit Steven Spielberg teilt. Dessen Film über die Entführung von Edgardo Mortara, der schließlich in einem katholischen Kloster aufwuchs, kommt voraussichtlich 2021 in die Kinos.