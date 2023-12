Keine einzige gesungene Note: Am Donnerstag startet "Girl You Know It's True" über den Skandal um die Band Milli Vanilli und ihren Produzenten Frank Farian in den Kinos. Gesteuert wurde dieser weltweit erfolgreiche Music-Act aus Rosbach vor der Höhe.

Es ist einer der wohl größten Betrugsfälle der Musikgeschichte: Anfang der 1990er-Jahre wurde bekannt, dass Robert "Rob" Pilatus und Fabrice "Fab" Morvan alias Milli Vanilli ihre Hits wie "I'm Gonna Miss You" oder "Girl You Know It's True" nie selbst gesungen haben.

Knapp 30 Jahre später erzählt Regisseur Simon Verhoeven die Geschichte im Kinofilm "Girl You Know It's True". Dazu hat er das Originalstudio in Rosbach vor der Höhe (Wetterau) von Milli Vanilli-Produzent Frank Farian mit vielen Details nachbauen lassen, um "wirklich authentisch" zu sein.

Von Rosbach aus den Welterfolg gesteuert

"Das Spannende ist, dass Frank Farian aus dem kleinen Ort Rosbach die Welt erobert und von dort alles gesteuert hat", so Verhoeven im hr1-Interview. Es sei ihm wichtig gewesen, im Film den Kontrast zwischen dem glamourösen Popstar-Leben im US-amerikanischen Los Angeles und der hessischen Provinz zu betonen.

Pilatus und Morvan waren in den 1990er-Jahren unangefochtene Superstars in den USA. Mit ihren Singles landeten sie drei Nummer eins-Hits hintereinander, auch das Album erreichte Platz eins der Charts. Es war das erfolgreichste Debüt-Album in den USA nach Elvis.

Das Pop Duo Milli Vanilli 1989. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

"Songs wie 'Blame it on the Rain', die eigentlich für Whitney Houston gedacht waren, wurden von der Plattenfirma zu Milli Vanilli gegeben, weil die einfach erfolgreicher waren" sagt Regisseur Verhoeven im hr.

Farian begeistert von Schweighöfers Darstellung

Produzent Farian, der inzwischen unter anderem in Florida lebt, fungierte laut einem Interview mit der "Saarbrücker Zeitung" zwar als Co-Produzent des Films. Direkten Einfluss habe er aber nicht genommen.

Von der Schauspielleistung Matthias Schweighöfers, der in die Rolle des Produzenten schlüpft, zeigt sich Farian begeistert. "Niemand kann so aussehen wie Frank Farian! Aber er verkörpert mich exzellent." Er habe den Film bereits viermal gesehen.

Matthias Schweighöfer spielt Frank Farian. Bild © picture-alliance/dpa

Neue Songs angekündigt

Robert Pilatus starb bereits 1998 in einem Hotel in Friedrichsdorf (Hochtaunus) an einer Überdosis Drogen. Sein Partner Fabrice Morvan arbeitet weiterhin als Musiker.

Farian kündigte ein neues Milli-Vanilli-Album mit bislang unveröffentlichten Songs an. Ein Video sei bereits gedreht. "Da kommt also noch was", sagte Farian.