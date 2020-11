Das exground filmfest in Wiesbaden gehört zu den größten und wichtigsten Filmfestivals in Hessen. Coronabedingt wird aus dem Festival dieses Jahr ein Streaming-Event. Gezeigt werden ab Freitag fast 120 Filme aus 45 Ländern.

Bis zuletzt hatten die Veranstalter um Andrea Wink gehofft, das Festival als Hybrid anbieten zu können und zumindest den Eröffnungsfilm im Kino aufzuführen. Nun wird das Festival ausschließlich online stattfinden - und, wenn es die Umstände zulassen - ab 11. Dezember in den Wiesbadener Kinos.

Über 120 Kurz- und Langfilme sind in den Sektionen American Independents, Made in Germany, International, Kurzes und dem Länderschwerpunkt Italien zu sehen. Auch die Wettbewerbe für Kurz- und Langfilme finden wie gewohnt statt.

"goEast" ebenfalls on Demand

Darüber hinaus wird der gesamte Spiel- und Dokumentarfilm-Wettbewerb des goEast-Festivals präsentiert, das im Mai wegen der Covid-19-Pandemie nicht stattfinden konnte.

In beiden Wettbewerben werden auch wieder Publikumspreise vergeben: Nach jeder On-Demand-Vorführung des jeweiligen Films/Programms haben die Nutzer die Möglichkeit, eine Wertung abzugeben.

Mit der Umstellung auf ein Streaming Event sind die Kosten für das Festival deutlich gestiegen. Schon zuvor hatte die Stadt Wiesbaden ihren Zuschuss von 75.000 auf 120.000 Euro aufgestockt. Geld, das nun in die On-Demand-Rechte gesteckt wird.

Weitere Informationen Filmfestival on Demand Zuschauer können fast alle Filme aus dem Programm schon jetzt gegen eine Gebühr von 5 Euro pro Film hier für jeweils 24 Stunden ausleihen . Filmstart ist jeweils der im Programm genannte Termin. Ende der weiteren Informationen

Welche Filme lohnen sich besonders? hr2-Filmexperte Ulrich Sonnenschein empfiehlt:

"Bad Tales" von Damiano und Fabio D'Innocenzo:

Wütenden Kinder treffen in "Bad Tales" auf bittere Erwachsene. Bild © Filmperlen

Flirrende Hitze in einem der vielen gesichtslosen Vororte Roms. Zwischen Grill, Bierflasche und streitenden Kindern kriecht die Zeit lähmend dahin. Langsam sickert die Wut aus den geplatzten Träumen. Ein Film, der zwischen Bitterkeit und Leere mitten ins Herz der menschlichen Existenz zielt und sich nicht auf ein Leben in Italien beschränken lässt. Denn der zwielichtige Erzähler, der uns mit sarkastischem Ton in die immergleichen Reihenhäuser führt, meint nicht zuletzt auch uns.

Mit ihrem zweiten Kinofilm haben es die Brüder D'Innocenzo bereits in den Wettbewerb der diesjährigen Berlinale geschafft und sind dort mit dem silbernen Bären für das beste Drehbuch ausgezeichnet worden.

"Tagundnachtgleiche" von Lena Knauss

Thomas Niehaus spielt den trauernden Alexander. Bild © farbfilm verleih

Nach der ersten Nacht mit Paula ist für Alexander eines klar, sie ist die Frau, mit der er sein Leben verbringen will. Vorbei die One-Night-Stands, vorbei das flüchtige Leben ohne feste Bezugspunkte. Doch das Schicksal will es anders. Paula stirbt bei einem Verkehrsunfall. In seiner Trauer flüchtet sich Alexander in Phantasien und lebt diese unmögliche Liebe weiter, bis er an Paulas Grab deren Schwester kennenlernt. Am Rande der emotionalen Abgründe verlieben sich die beiden und finden doch keinen gemeinsamen Weg.

Mit flirrenden Phantasiebildern verdrängt Lena Knauss in ihrem Kinodebüt die Realität aus ihrem Film und schwankt bedeutungsvoll zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit hin und her.

"Dinner in America" von Adam Carter Rehmeier

Simon und Patty - "das geilste Leinwandpaar seit Harold und Maude" sagen die Filmemacher. Bild © Visit Films

Ein kleines amerikanisches Außenseiterdrama mit viel Verve und coolen Dialogen ist das Kinodebüt von Adam Carter Rehmeier. Er Punk, Pyromane, Drogendealer und von seiner Familie rausgeschmissen, sie Einzelgängerin, verunglückte Tänzerin mit schlechtem Geschmack und einer Vorliebe für Basketball. Beide finden sich auf der Straße, die ins Unglück führt und versuchen, quer durch den mittleren Westen zu einem Konzert einer Garagen-Punk-Band zu gelangen.

Der Film wird von seinen außergewöhnlichen, rauen Charakteren getragen, die keinen Satz ohne ein gespucktes "Fuck" zuende gehen lassen und so dem Mythos von Bonny und Clyde eine weitere Facette hinzufügen.

"Paradies" von Immanuel Esser

Für den Tod zu arbeiten ist gar nicht so dramatisch, wenn der nur noch eine Firma ist. Bild © Immanuel Esser

Dieser Film ist eine moderne Allegorie. "Styx" heißt die Firma, die dafür zuständig ist, Menschen vom Leben in den Tod zu befördern. Völlig undramatisch fahren drei grau gekleidete, wortkarge Menschen durch eine fast unbewohnte Landschaft und treffen dort auf die Auserwählten. Der Tod ist zweifelsfrei Teil des Lebens und nicht nur dessen Ende. Doch als sie sich plötzlich mit der eigenen Tilgung konfrontiert sehen, tritt der Drang zu überleben in Konflikt mit dem beruflichen Selbstverständnis.

Regisseur Immanuel Esser studierte Philosophie und beschäftigte sich intensiv mit dem Thema Sterben. So führt er den Tod erst als Selbstverständlichkeit vor und nimmt ihm diese dann wieder. Denn auf die Frage, was passiert eigentlich, wenn man nicht stirbt, gibt der melancholische Film mit seinen einfachen, ausbalancierten Bildern absichtsvoll keine Antwort.

Filme von Klaus Lemke - im Dezember im Kino

Wenn ein Regisseur zu exground passt, dann ist das Klaus Lemke. Er produzierte seine mutig schrägen Filme stets selbst, oft mit Laienschauspielern, ohne Drehbuch und ohne jede Förderung. Im Oktober 2020 feierte er seinen 80. Geburtstag, den er selbst den 100. nennt.

"Champagner für die Augen, Gift für den Rest": Filmszene aus "Ein Callgirl für Geister" Bild © Klaus Lemke

"Ein Callgirl für Geister" setzt die unendliche Reihe von Filmen aus München fort, führt diesmal aber über Schwabing oder die Maxvorstadt hinaus. Als "Champagner für die Augen, Gift für den Rest" bezeichnete er ihn selbst. Eine mordende Blondine im weißen Ford Gran Torino entsorgt verliebte Opfer im Kanal. Seine Dokumentation "Bad Boy Lemke" hingegen reflektiert sein Schaffen und gibt unvollendeten Projekten eine Plattform. Lemke hat über 40 Filme gedreht und ist sich dabei immer treu geblieben. "Lieber wäre ich der Film selbst" sagt er, "und nicht nur der Regisseur."

Weitere Informationen Das Klaus-Lemke-Special wird nur im geplanten Vor-Ort-Programm im Dezember in Wiesbaden zu sehen sein. Ende der weiteren Informationen

