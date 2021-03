Künstlerinnen in Hessen sollen ab dem Sommer durch ein neues Förderprogramm des Landes unterstützt werden.

Es richtet sich an Frauen, die in den Bildenden oder Darstellenden Künsten, der Musik, im Film oder in der Literatur arbeiten, wie das Kunstministerium am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Sie sollen Stipendien oder Projektmittel von insgesamt 250.000 Euro erhalten. "Die weibliche Handschrift in der Kunst- und Kulturlandschaft Hessens muss sichtbarer werden", begründete Kunstministerin Dorn (Grüne) die Initiative.