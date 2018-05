Täglich fluten immer neue Bilder die sozialen Medien. Es scheint, als hätten wir schon alles gesehen. Dass dem nicht so ist, beweist das Fotografie-Festival "Ray" in Frankfurt und Rhein-Main. Der Titel "Extreme" ist Programm.

Fotografie als Grenzerfahrung, und das im doppelten Sinne: Für sein Projekt "Incoming" bereiste der irische Dokumentar-Fotograf Richard Mosse die afrikanische Flüchtlingsroute. Von Libyen ging es in die griechischen Auffanglager über den Flughafen Tempelhof in Berlin bis ins französische Calais.

Im Gepäck hatte er eine 70 Kilo schwere Wärmebildkamera, deren gigantisches Teleobjektiv Fotos in bis zu 30 Kilometern Entfernung schießen kann. Nach internationalem Waffenrecht handelt es sich bei dieser Kamera um eine Waffe, die zur Aufklärung dient.

Gespenstische Schwarzweiß-Bilder

Entstanden sind der Film "Incoming" und verwirrende, gespenstische Schwarzweiß-Bilder, die fast wie Negative wirken: Sie zeigen entmenschlichte Convois durch die Wüste, überfüllte Flüchtlingsboote auf dem Mittelmeer, Essens-Schlangen in Lagern. Mosses Aufnahmen gehören zu den spektakulärsten, die beim diesjährigen Fotografie-Festival "Ray" zu sehen sind.

Vom 24. Mai bis 9. September 2018 widmet sich das Festival an zehn Standorten in der Rhein-Main-Region dem Thema "Extreme". "Wir leben in einer Welt, die von immer größeren Gegensätzen gekennzeichnet ist und die immer chaotischer und unvorhersehbarer erscheint", sagte die künstlerische Leiterin und Kuratorin Celina Lunsford am Mittwoch in Frankfurt.

Bizarres, Schock, Verletzlichkeit

Die dabei entstehenden Bilder seien Ausdruck für das Bizarre, das Äußerste, das Künstliche, den Schock, den Unfall, aber auch für das Schöne, Flüchtige, Verletzbare, Zerbrechliche. Im Mittelpunkt stehen nach den Worten von Lunsford fünf Ausstellungen, die die unterschiedlichen Aspekte des Extremen beleuchten.

So befassen sich im Kunstforum der Technischen Universität Darmstadt ausgestellte Fotografinnen mit der Wahrnehmung des Selbst und dem Selfie-Wahn. Die Ausstellung "Extreme. Territories" im "The Cube" in Eschborn rückt Landschaften in den Blick, die sich durch politische und wirtschaftliche Entwicklungen in teilweise apokalyptische Orte verwandelt haben - wie Teile des Grenzgebiets der ehemaligen DDR.

Umweltzerstörung und Nomadentum

Die Ausstellung "Extreme. Environments" im Fotografie-Forum-Frankfurt beschäftigt sich mit drastischen Eingriffen in die Umwelt, dem damit verbundenen Artensterben sowie dem Vertrauensmissbrauch in der Industrie und der Politik. Im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt sind unter der Überschrift "Extreme. Bodies" zum Beispiel Transgender-Personen porträtiert.

Die Ausstellung "Extreme. Nomads" im Frankfurter Museum für Moderne Kunst nimmt schließlich Formen des zeitgenössischen Nomadentums in den Blick. Hier sind die Aufnahmen von Richard Mosse zu sehen.