Wiesbadener Maifestspiele mit Rekord-Saison

Die Internationalen Maifestspiele am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden haben bei ihrer diesjährigen Ausgabe fast 30.000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Das teilte das Staatstheater am Freitag mit. Im Vorjahr waren es demnach knapp 22.000.

Erstmals sei dadurch auch eine Rekordeinnahme von 1,13 Millionen Euro erreicht worden. Sowohl die Opernaufführungen von "Turandot" mit Anna Netrebko als auch mehrere Schauspielproduktionen, darunter "In the Solitude of Cotton Fields" mit Hollywoodstar John Malkovich und "Die Blechtrommel" mit Schauspieler Devid Striesow. Insgesamt sei eine durchschnittliche Auslastung von knapp 90 Prozent erreicht worden.