Die Generalprobe hat geklappt, das Bürgerfest zur Altstadt-Eröffnung in Frankfurt startet nun durch. Theater, Musik und eine spektakuläre Drohnenshow am Main stehen am Wochenende auf dem Programm.

Am Wochenende dürfte es eng werden in den Gassen der neuen Altstadt in Frankfurt. Nach der offiziellen Eröffnung des neuen DomRömer-Viertels am Freitag soll nun vor allem gefeiert werden. Neben Musik und Theater auf den beiden Hauptbühnen auf dem Römerberg und am Eisernen Steg bieten auch Museen und andere Institutionen rund um das neue Areal Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein. Die Organisatoren rechnen mit mehreren hunderttausend Besuchern bis Sonntagabend.

Weitere Informationen Das Altstadt-Fest Musik, Theater & Performance - das komplette Programm zum Altstadt-Fest finden Sie hier als PDF-Dokument . Ende der weiteren Informationen

Auf der Bühne auf dem Römerberg steht Johann Wolfgang von Goethe, Frankfurts berühmtester Sohn, am Samstag und Sonntag im Mittelpunkt. Die Dramatische Bühne zeigt dort Bearbeitungen von Goethes "Die Leiden des jungen Werther" und "Faust". Höhepunkt ist am Samstagabend das Konzert des Mannheimer Sängers Laith Al-Deen mit der hr-Bigband. Das Motto: "Soul am Römer".

Laith Al-Deen

Samba, Soul und Hessen-Rock: Auch auf der Bühne am Eisernen Steg gibt es jede Menge Musik. Unter anderem die Rodgau Monotones, Andreas Kümmert und die Frankfurter Band Gastone rocken die Bühne. (Eine Übersicht der Highlights finden Sie hier.)

Bild © hr1/Jens Naumann

Drohnen zaubern Bilder in den Nachthimmel

Krönender Abschluss ist am Samstagabend die rund 20-minütige multimediale Drohnenshow "Sternenbilder". 110 LED-Quadrocopter zaubern über dem Main Bilder in den Nachthimmel, begleitet von eigens für die Eröffnungsshow komponierte Musik. Die öffentliche Generalprobe der weltweit einmaligen Show verlief am Freitagabend zur Erleichterung der Organisatoren reibungslos.

Anlass des 1,5 Millionen Euro teuren Bürgerfests ist die Eröffnung der neuen Altstadt im Herzen der Stadt. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hatte zum Auftakt am Freitagvormittag symbolisch ein Band durchgeschnitten und sprach von dem "Ereignis des Jahres": "Wir geben heute der Stadt Herz und Seele zurück", sagte er.

Wiederaufbau war umstritten

Der Grundstein für das umstrittene 200-Millionen-Euro-Projekt war vor sechseinhalb Jahren gelegt worden. Die Bauzäune waren bereits Anfang Mai gefallen. Seitdem flanieren dort nach einer Zählung der Stadt jeden Tag rund 7.000 Menschen.

Auf einer Fläche von nur sieben Hektar wurden zwischen Dom und Römberberg 35 Häuser zum Teil originalgetreu wiederaufgebaut. An der Stelle stand vorher unter anderem das Technische Rathaus, das 1972 erbaut und im Jahr 2009 abgerissen wurde. Die Frankfurter Altstadt war bei Luftangriffen 1944 fast komplett zerstört worden. Das Areal gehörte zu den größten Fachwerkvierteln in Deutschland.