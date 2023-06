Point-Alpha-Preis an Paneuropa-Union verliehen

Die europäische Einigungsbewegung Paneuropa-Union ist am Samstag mit dem diesjährigen Point-Alpha-Preis ausgezeichnet worden. Ihr Präsident, der frühere französische Politiker Alain Terrenoire, hat den Preis bei der Verleihung in der Grenzgedenkstätte Point Alpha in Rasdorf (Fulda) entgegengenommen.

Die Paneuropa-Union ist bekannt für das sogenannte paneuropäische Picknick im Sommer 1989 im ungarischen Sopron in der Nähe zur österreichischen Grenze. Dabei wurde die Grenze zeitweilig geöffnet, was Hunderte DDR-Bürger zur Flucht in den Westen nutzten.

An dieses Ereignis erinnerte die frühere Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) am Samstag in ihrer Laudatio, sie sprach von einer spektakulären Aktion. Das Picknick vom 19. August 1989 sei ein Schlüsselmoment für den Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 und die deutsche Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990.