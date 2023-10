Nach drei Jahren wird der Hessische Kino- und Filmpreis wieder im Rahmen einer feierlichen Gala in der Alten Oper in Frankfurt vergeben. Drei Preisträger stehen schon vor der Verleihung fest.

Lange ist es her, dass in Frankfurt so etwas wie Oscar-Stimmung aufgekommen ist: Wegen der Corona-Pandemie hatte die Verleihung des Hessischen Film- und Kinopreises zuletzt nur im kleineren Rahmen stattgefunden. An diesem Freitag kommt die Prominenz aus der hessischen Filmwelt nach drei Jahren wieder zu einer glamourösen Gala in der Alten Oper zusammen.

Endlich könne man wieder "gemeinsam den Film feiern" und die "harte Arbeit und Leidenschaft" von Film- und Kinomachern würdigen, so die hessische Wissenschafts- und Kunstministerin Angela Dorn (Grüne).

Freitag, 20. Oktober 2023

Drei Dramen wollen bester Spielfilm werden

Seit 1990 zeichnet das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst jährlich Fernseh- und Kinofilme sowie Filmemacher und Kinobetreiber unter hessischer Beteiligung aus.

In der Kategorie Spielfilm nominiert sind in diesem Jahr drei Produktionen: die Buchverfilmung "Was man von hier aus sehen kann", die in Hessens höchstgelegener Stadt Ulrichstein gedreht wurde, das Drama "Vamos a la Playa" von Bettina Blümner sowie "Leere Netze" von Behrooz Karamizade, der an der Kasseler Kunstholschule studierte.

Um den Preis als bester Dokumentarfilm konkurrieren Julian Vogels "Einzeltäter Teil 3: Hanau" über die Hinterbliebenen der Opfer des Attentats von Hanau, Nadine Zacharias' Film "Fitness California" über Anhänger des Fitnessbooms der 1980er Jahre und "Das Kino sind wir". Regisseurin Livia Theuer blickt darin am Beispiel des Kasseler Filmladens auf die Anfänge des alternativen Kinos. Beide Kategorien sind mit 4.000 Euro dotiert.

Hessischer Rundfunk ehrt beste Haupt- und Nebenrolle

Auch der Hessische Rundfunk vergibt mit einer eigenen Jury zwei Preise: für die beste Haupt- und Nebenrolle. Als beste Hauptrolle nominiert sind in diesem Jahr Xidir Koder Alian für seine Leistung als Fußballer und Häftling im Film "Asbest", Nina Kunzendorf für ihre Rolle als Kommissarin im ZDF-Krimi "Das Mädchen von früher" und Petra Schmidt-Schaller als Ärztin in der ARD-Serie "Ein Schritt zum Abgrund".

Für die beste Nebenrolle nominiert sind Lana Cooper im Historiendrama "Martha Liebermann - Ein gestohlenes Leben", Anatole Taubman in "Asbest" und Brigitte Hobmeier im neuen hr-Tatort "Murot und das Paradies", der am Sonntag ausgestrahlt wird.

Erstmals wird ein Ensemble-Preis vergeben

Zum ersten Mal ehrt die hr-Jury außerdem ein ganzes Ensemble: die Darsteller und Darstellerinnen des Films "Was man von hier aus sehen kann".

"Wir waren von der schauspielerischen Gesamtleistung total beeindruckt", begründet Jurymitglied Cécile Schortmann die Wahl. "Das ist einfach so ein originelles Miteinander, teilweise slapstickartig, dann aber auch wieder ernster oder poetisch."

Kasseler Filmemacher ist bester Newcomer

Auch der Preisträger des mit 7.500 Euro dotierten Nachwuchspreis steht schon vor der Verleihung am Freitag fest: Er geht an den deutsch-iranischen Filmemacher Behrooz Karamizade. Sein im Sommer veröffentlichter erster Langfilm "Leere Netze" ist außerdem als bester Spielfilm nominiert.

Über die Vergabe des Newcomer-Preises entscheidet Kunst- und Kulturministerin Dorn persönlich. Mit seinen 45 Jahren entspreche der Kameramann, Cutter und Produzent zwar nicht dem typischen Bild eines Newcomers, heißt es in der Begründung.

Es gehe bei der Auszeichnung aber "nicht unbedingt um junge Menschen, sondern um solche, die gerade ankommen in der Hessischen Film- und Medienbranche" und um Innovation, Potenzial und Talent". All das verkörpere Karamizade, so Dorn.

Ehrenpreis für Alexandra Maria Lara

Den Ehrenpreis des hessischen Ministerpräsidenten erhält Schauspielerin Alexandra Maria Lara, die seit 2022 auch Präsidentin der Deutschen Filmakademie ist. Boris Rhein (CDU) lobte sie als herausragende Schauspielerin, die mit ihrer Präsenz und ihrem Können das Publikum weltweit begeistere.

Alexandra Maria Lara wird mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet.

Mit dem Hessischen Kinopreis zeichnet die Landesregierung zudem 20 gewerbliche und nicht gewerbliche Programmkinos und Filmkunsttheater mit insgesamt 150.000 Euro aus; die Hauptpreisträger - das Mal seh’n-Kino in Frankfurt, der Filmladen Kassel und das Traumstern Kino in Lich (Gießen) - erhalten ein Preisgeld in Höhe von je 20.000 Euro.

Wer die am Freitagabend ausgezeichneten Filme auf der großen Leinwand sehen möchte, hat am Buchmessenwochenende in mehreren hessischen Städten die Chance: Das Cinéma Frankfurt, die Filmbühne Bad Nauheim (Wetterau), das Programmkino Rex in Darmstadt und das Capitol Kino in Witzenhausen (Werra-Meißner) haben Sondervorstellungen im Programm.