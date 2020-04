Buchmesse hält an Oktober fest

Die Frankfurter Buchmesse soll nach jetzigem Stand wie geplant im Oktober stattfinden.

"Wie die 72. Buchmesse dann genau aussehen wird, können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Es wird in jedem Fall eine sehr besondere Messe, das steht jetzt schon fest", sagte eine Sprecherin am Dienstag. Die Gesundheit der Aussteller und Besucher stehe an erster Stelle. "Sobald wir konkrete Entwicklungen absehen können, werden wir diese kommunizieren - voraussichtlich Mitte Juni wird sich ein klareres Bild abzeichnen."