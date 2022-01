Der Frankfurter Jazzmusiker und Träger des Bundesverdienstkreuzes Emil Mangelsdorff ist tot. Wie die hessische Staatskanzlei bekannt gab, starb der weit über die Grenzen Hessens hinaus bekannte Solist im Alter von 96 Jahren.

Er war einer der profiliertesten Jazzmusiker und Saxophonisten Deutschlands, eine Legende aus Frankfurt und bis zuletzt aktiv. Und er war wichtiger Zeitzeuge, der in seiner Jugend die Swing-Musik als Widerstand gegen die Nazi-Diktatur begriff und über diese Zeit später aufklärte. Nun ist Emil Mangelsdorff gestorben.

Den Tod des Musikers, der 96 Jahre alt wurde, wurde über Mangelsdorffs Pianisten über das Netzwerk Facebook bekannt gegeben und schließlich dem Hessischen Rundfunk von dessen Angehörigen bestätigt. Über die genaue Todesursache ist noch nichts bekannt.

Ministerpräsident kondoliert

Auf die Nachricht reagierte am Freitagabend auch die Hessische Staatskanzlei. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zeigte sich in einer Stellungnahme auf dem Kurznachrichtendienst Twitter betroffen. "Er hat sich nicht nur um die Kultur in Hessen verdient gemacht, sondern als Zeitzeuge der dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte wertvolle Erinnerungsarbeit geleistet", würdigte Bouffier Mangelsdorffs Leben und Wirken.

1925 in Frankfurt geboren, spielte Mangelsdorff in der Zeit des Dritten Reiches in einer illegalen Swing-Gruppe, was ihm Schikanen und eine Verhaftung durch die Gestapo einbrachte.

Meistermusiker und Zeitzeuge

Nach dem Zweiten Weltkriegs schloss sich Mangelsdorff der wiederauflebenden deutschen Jazzszene an und spielte in verschiedenen Bands. In Frankfurt spielte er Klarinette und prägte die Szene der Mainmetropole. Der Musiker nahm viele Neuerungen des Jazz kreativ auf. 1958 gehörte er zu den Gründern des Jazz-Ensembles des Hessischen Rundfunks.

Daneben engagierte sich Mangelsdorff Zeit seines Lebens auch als Musikpädagoge und Aufklärer über die NS-Zeit. Für sein Können und seine Verdienste wurde Mangelsdorff vielfach ausgezeichnet - unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und der Wilhelm-Leuschner-Medaille des Landes Hessen.