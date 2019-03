Mit hunderten Exponaten und Geschichten rund um wichtige Erfindungen beteiligen sich das Frankfurter Museum für Kommunikation (MfK) und das Senckenberg Museum Frankfurt an einem neuen Projekt des Google-Konzerns.

"Once Upon a Try" ist eine Online-Ausstellung über Erfindungen und Entdeckungen auf der Webseite Google Arts & Culture. Insgesamt arbeitet der Internetkonzern Google nach eigenen Angaben dafür mit mehr als 110 Partnern weltweit zusammen. In den über 400 interaktiven Geschichten sollen Fortschritte der Menschheit in Wissenschaft und Technologie gewürdigt werden. Insgesamt schafft "Once Upon a Try" den Angaben zufolge kostenlosen und werbefreien Zugang zu mehr als 200.000 digitalisierten, historischen Aufzeichnungen, Artefakten und Videos sowie zu AR- und VR-Projekten.

Nutzer haben dabei die Möglichkeit, mit neuester Technik Objekte in Augenschein zu nehmen, die sonst nie oder kaum ausgestellt werden - etwa Postwagen, die zu groß für ein Museum sind, sagte Helmut Gold, Direktor des MfK bei der Vorstellung des Projekts am Mittwoch in Frankfurt. "Once Upon a Try" ist online unter g.co/onceuponatry und über die kostenlose Google Arts & Culture-App verfügbar.