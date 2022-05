Börne-Preis an Gujer verliehen

Börne-Preis an NZZ-Chefredakteur Eric Gujer

Verleihung in Frankfurter Paulskirche

In der Frankfurter Paulskirche ist der Ludwig-Börne-Preis verliehen worden. Die mit 20.000 Euro Auszeichnung ging an Eric Gujer, den Chefredakteur der "Neuen Zürcher Zeitung". An der Entscheidung hatte es im Vorfeld Kritik gegeben.

Bei einem Festakt in der Frankfurter Paulskirche hat Eric Gujer, Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ), den Ludwig-Börne-Preis erhalten. Gujer sei ein profiliertier, politischer Publizist, der in seinen Artikeln und Kommentaren mutige und auch unpopuläre Meinungen vertrete, sagte der niederländische Schriftsteller Leon de Winter in seiner Laudatio.

An der Preisverleihung hatte es im Vorfeld Kritik gegeben. Gujer wird vorgeworfen, er habe die renommierte NZZ "deutlich nach rechts gerückt". Gujer arbeitet seit fast drei Jahrzehnten für die "Neue Zürcher Zeitung" (NZZ) und ist seit 2015 ihr Chefredakteur.

Börne gilt als Begründer des politischen Feuilletons

Frühere Börne-Preisträger sind unter anderen der Schrifsteller Hans Magnus Enzensberger, Ex-Bundespräsident Joachim Gauck, der Philosoph Peter Sloterdijk, der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki, "Spiegel"-Gründer Rudolf Augstein, Autorin Eva Menasse und zuletzt im Jahr 2020 der österreichische Schriftsteller Christoph Ransmayr. Im vergangenen Jahr wurde der Preis nicht vergeben.

Der nach dem Journalisten Ludwig Börne (1786-1837) benannte Preis für hervorragende Leistungen im Bereich Essay, Kritik und Reportage wird seit 1993 von der nach ihm benannten Stiftung verliehen. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert, sie erinnert an den aus dem jüdischen Ghetto in Frankfurt stammenden scharfzüngigen Autor, der ein Vorkämpfer für bürgerliche Freiheiten war und als Begründer des politischen Feuilletons gilt.