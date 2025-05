Haiger im Zentrum des Museumstags in Hessen

Der Internationale Museumstag am Sonntag, 18. Mai, nimmt in Hessen das Stadtmuseum in Haiger im Lahn-Dill-Kreis in den Fokus. Anlass ist die Wiedereröffnung des Museums. Zahlreiche Museen in Hessen beteiligten sich an dem Museumstag.

Das Stadtmuseum in Haiger. Bild © Ralf Triesch/Stadt Haiger

So stehen in der Grimmwelt Kassel Blumenmärchen im Mittelpunkt, das Wetterau-Museum in Friedberg zeigt die Mitmach-Ausstellung "Auf nach Rom!". Das Erste Deutsche Polizeioldtimer Museum Marburg zeigt neben mehr als 110 historischen Polizeiautos auch historische Feuerwehrfahrzeuge.

Das Museum im Alten Brauhaus in Homberg/Ohm eröffnet die Ausstellung "Upcycling und andere Stofflichkeiten". Im Kloster Eberbach bei Eltville werden in einem digital gestalteten Rundgang unter dem Titel "Ticket to Heaven" mittelalterliche Lebensläufe zugänglich gemacht.