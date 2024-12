Deutsches Exilarchiv erweitert Ausstellung zum Jubiläum

500.000 Menschen wurden von den Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945 verfolgt und ins Exil getrieben. Vor genau 75 Jahren hat das Exilarchiv der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt angefangen, ihr Schicksal zu dokumentieren.

Zum Jubiläum wurde die bisherige Dauerausstellung zu einer großen interaktiven Jubiläumsausstellung ausgebaut. Archiv-Leiterin Silvia Asmus konnte dabei aus einem riesigen Fundus an Material schöpfen: Mehrere zehntausend Publikationen aus rund 350 Nachlässen umfasst die Sammlung.

Zu sehen sind in der neuen Ausstellung aber auch Exponate wie die selbstgenähten Kuscheltiere, mit denen die deutsche Künstlerin Charlotte Bondy im Exil Geld verdiente. Die Inszenierung "Der Reisende" des Theaterkollektivs Auricle ist Collage aus Sound, Video und Licht. Darin tauchen die Besucher*innen in einem Zugabteil sitzend in die Geschichte des von den Nationalsozialisten verfolgten jüdischen Kaufmanns Otto Silbermann ein und erleben mit, was es heißt, auf der Flucht zu sein.

Erklärfilme sollen Besuchern und Besucherinnen näherbringen, was es bedeutet, Heimat und Familie zu verlieren. Obwohl der Schwerpunkt auf dem deutschsprachigen Raum liegt, wurden auch sieben Menschen interviewt, die zurzeit in Deutschland im Exil sind, darunter die aus Belarus stammende Autorin Volja Hapejeva und der türkische Journalist Can Dündar.