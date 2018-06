Das Museumsufer, der Wiederaufbau der Alten Oper: Jahrzehntelang hat Hilmar Hoffmann mit dem Motto "Kultur für alle" Frankfurt geprägt. Nun ist der Ex-Kulturdezernent im Alter von 92 Jahren gestorben.

An Bekanntheit konnte es kein anderer Kulturdezernent einer deutschen Stadt mit ihm aufnehmen. Mit seinem Motto "Kultur für alle" hatte er nicht nur Erfolg in Frankfurt: Der SPD-Politiker fand auch Anerkennung weit über Hessen und Parteigrenzen hinweg. Am Freitagabend ist Hilmar Hoffmann gestorben.

Der 92-Jährige brach auf dem Parkplatz vor dem Elisabethenkrankenhaus in Frankfurt zusammen. Die Polizei bestätigte am Samstagvormittag einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung.

Hoffmann - Erfinder des Museumsufers

Von 1970 bis 1990 war der SPD-Politiker Kulturdezernent der Stadt Frankfurt - und das aufgrund von Leistung und Renommee in den letzten Jahren auch unter CDU-Oberbürgermeistern.

Sein Leitmotiv einer Kulturpolitik für alle Bürger zog sich durch sein gesamtes Schaffen, das sich auch städtebaulich sichtbar niederschlug. Er förderte freie Theater-Gruppen, kommunales Kino und Stadtteilbibliotheken ebenso wie er sein Herzblut in Großprojekte wie das Museumsufer und den Wiederaufbau der Alten Oper steckte. Von 1975 bis 1990 investierte Frankfurt enorme Summen, gut 1,4 Milliarden Mark, in Kulturbauten.

Das letzte Buch erschien im Januar

Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in Frankfurt wurde Hoffmann Geschäftsführer der Stiftung Lesen. Von 1992 bis 2001 war er als Präsident des Goethe-Instituts in München dann international tätig, bevor er den Vorsitz der Hessischen Kulturkommission einnahm.

2011 schied er aus allen Ämtern aus - untätig blieb er bis zuletzt nicht. Im Januar 2018 kam sein 50. und letztes Buch heraus. Der Titel: "Generation Hitlerjugend: Reflexion einer Verführung." Darin setzte er sich mit seiner eigenen Vergangenheit im Dritten Reich auseinander.

Vielfach ausgezeichnet

Hoffmann wurde am 25. August 1925 in Bremen geboren. Seine Karriere begann er als Regieassistent an den Städtischen Bühnen Essen. In Oberhausen leitete er eine Volkshochschule, gründete ein Kurzfilmfest und war von 1965 bis 1970 Sozial- und Kulturdezernent.

Hoffmann erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Filmband in Gold, die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt, den Hessischen Verdienstorden, das Bundesverdienstkreuz mit Stern und den Hessischen Kulturpreis.

Sendung: hr-iNFO, 02.06.2018, 12.00 Uhr