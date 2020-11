Im neuen hr-Tatort macht LKA-Ermittler Felix Murot Urlaub im Taunus. Dort lagen auch die meisten Drehorte des neuen hr-Tatorts - aber nicht alle.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Vier von fünf Blaulichtern für den neuen Murot [Audioseite] Audio Felix Murot/Walter Boenfeld (Ulrich Tukur) Bild © hr/Bettina Müller Ende des Audiobeitrags

Da will er nur mal ein paar Tage Urlaub machen und dann das: Murot trifft einen Mann, der sein Zwilling sein könnte. Die beiden besaufen sich - und der Zwilling ist am nächsten Morgen tot. Murot schlüpft in dessen Leben, um den Mörder zu finden. Entstanden ist der neue hr-Tatort "Die Ferien des Monsieur Murot" vor allem im Taunus.

Das Hotel

Murot entspannt im romatischen Zimmerchen bei der Lektüre von Edgar Allan Poe. Bild © hr

Wenn Murot Urlaub macht, dann schweift er nicht in die Ferne, sondern checkt in ein kleines Hotel im Taunus ein, radelt durchs Grüne, liest und isst gut. Das Hotel, in dem er übernachtet, ist in Wirklichkeit das Schlosshotel Rettershof in Kelkheim, nahe dem Königsteiner Ortsteil Schneidhain.

Das Restaurant

Die Restaurantszene, in der Murot auf seinen "Doppelgänger" Boenfeld trifft, entstand wiederum im nahe gelegenen Hauptdrehort Königstein: Man speist in der Villa Borgnis im Kurhaus am Park.

Eine Zufallsbegegnung wird zum Saufgelage: Murot trifft auf Boenfeld. Bild © hr

Die Villa ist ein traditionsreiches Gebäude, das in seinen Ursprüngen schon Anfang des 19. Jahrhunderts gebaut wurde. 1883 erwarb es der Frankfurter Bankier Matthias Franz Borgnis als Sommersitz. Die Familie baute es mehrmals um, 1926 ging es an die Stadt. Ab 1927 wurde das Gebäude als Kurhaus genutzt, später wurde es zum Veranstaltungsort inklusive Standesamt.

Die Landstraße

Nach einer durchzechten Nacht wird Boenfeld tot auf einer Landstraße gefunden - und wegen eines Kleidertauschs für Murot gehalten. Drehort war die Oberemser Straße (L3023) bei Idstein-Kröftel.

Findet Murots Dienstausweis: die Spurensicherung am Tatort. Bild © hr

Auch spätere Szenen wie ein Ausflug Murots mit Boenfelds Ehefrau entstanden hier.

Das Autohaus

Murot nutzt die Verwechslung und ermittelt "undercover" in der Familie, wo zunächst niemand Verdacht schöpft. Auch im Autohaus Boenfelds bleibt Murot unerkannt.

Murot unterwegs zur "Arbeit" im Autohaus. Bild © hr

Das Autohaus liegt in Wirklichkeit nicht im Taunus, sondern in einem Industriegebiet im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim.

In Frankfurt wurde auch an anderen Orten gedreht: Als Kommissariat und Pathologie dienten Räume des Hessischen Rundfunks am Dornbusch. Die Friedhofszene, in der Murot seine eigene Beerdigung beobachtet, entstand am Hauptfriedhof in der Eckenheimer Landstraße.

Der Tennis-Club

Beim Tennisspielen kommen sich Murot und Boenfelds Frau später näher. Gedreht wurde im Tennis-Club Bad Homburg.

Frotzeleien und dann ein Spiel mit den Nachbarn: Murot ermittelt im Tennisclub. Bild © hr

Die Szene ist übrigens eine Art Hommage an Jacques Tatis "Die Ferien des Monsieur Hulot" von 1953.

Sendung: Das Erste, 22.11.2020, 20.15 Uhr