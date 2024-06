"Morgen irgendwo am Meer" – Filmgespräch in Darmstadt

Vier Abiturienten und ein Auto, viele Träume und ein Ziel: "Morgen irgendwo am Meer" ist ein Jugend-Roadmovie, der von Darmstadt und Dieburg nach Lissabon führt. Mit dem Independent-Film gibt der Darmstädter Regisseur Patrick Büchting sein Kino-Debüt. Bereits drei Tage vor dem bundesweiten Filmstart am 6. Juni stellt er sein Werk in einem Filmgespräch in seiner Heimatstadt vor. Das Filmgespräch mit Regisseur Patrick Büchting findet am Montag um 17.30 Uhr im "Programmkino Rex" in Darmstadt statt.

Der Kinofilm nach dem gleichnamigen Jugendroman von Adriana Popescu wurde als bester deutschsprachiger Kinder- und Jugendfilm und mit dem Prädikat "besonders wertvoll" ausgezeichnet.