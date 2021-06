In Kassel laufen die Vorbereitungen für das Galeriefest, das vom 11. bis 13. Juni in Galerien und Museen in Kassel stattfindet. Das Fest steht unter dem Motto "Floating" und weil Innenräume trotz sinkender Inzidenzzahlen noch immer ein Problem sind, sieht das alternative Konzept viele Außenveranstaltungen vor.