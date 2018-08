24. bis 26. August in Frankfurt

Georgien freut sich, Ehrengast der Frankfurter Buchmesse zu sein. Woran man das merkt? Jede Möglichkeit wird genutzt, die weitgehend unbekannte Kultur nach Frankfurt zu tragen. Zum Museumsuferfest wollen es die Georgier richtig krachen lassen.

Eigentlich ist es seit Jahren Tradition, dass sich der Ehrengast der Frankfurter Buchmesse schon im Sommer auf dem Museumsuferfest präsentiert. Doch in den vergangenen Jahren lief das mehr als holprig. Flandern und die Niederlande lieferten vor zwei Jahren eine abgespeckte Version, nur Flandern ließ sich blicken. Ehrengast Frankreich sagte im vergangenen Jahr gleich ganz ab - ohne Angabe von Gründen.

Ganz anders Georgien: Die Kaukasus-Republik brennt beim Museumsuferfest ein Programmfeuerwerk ab und zeigt vom 24. bis 26. August das breite Spektrum der Musik- und Kunstszene Georgiens. Konzerte, Theater, Flashmobs und Angebote für Kinder wie Kinderpuppen-Oper und Pantomime-Theater. Dazu wird georgische Küche geboten inklusive Wein.

Musik, Theater, Tanz - alles dabei

Künstler und Musikgruppen unterschiedlicher Gattungen von Jazz über Folk, Pop bis hin zu DJ-Sets bis spät in die Nacht haben die Georgier im Gepäck. Dabei dürfen sich die Besucher durchaus auf exotische Klänge freuen.

Dass georgische Künstler hierzulande weitgehend unbekannt sind, ist nicht weiter verwunderlich. Doch mit dem Ehrengast-Auftritt auf der Buchmesse und zuvor schon auf dem Museumsuferfest kann und soll sich das ändern. Damit die Besucher auch den richtigen Eindruck bekommen, stehen ausnahmslos Künstler und Ensembles auf der Bühne, die in Georgien Stars sind - von der Kindertanzgruppe Laprebi bis zum avantgardistischen Movement-Theater.

Vom ESC aufs Museumsuferfest

Erinnern Sie sich an die Ethno-Jazz-Band Iriao, die in diesem Jahr für Georgien beim Eurovision Song Contest angetreten ist? Auf dem Museumsuferfest eröffnet die Band das Programm am Freitagabend.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Gleich im Anschluss treffen zwei Musikwelten aufeinander: Der georgische Star-Bratschist Giorgi Zagareli wird mit Kordz, dem Klangkünstler Alexandre Kordzaia, Klassik und elektronische Musik kongenial verschmelzen lassen.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Chor-Highlight vor Feuerwerk am Sonntag

Zum Abschluss am Sonntagabend gibt es vor dem großen Feuerwerk am Himmel noch ein musikalisches auf der Bühne. Das Jazz-Sextett "Quintessence " ist ein typisches Beispiel für die große Chor-Tradition Georgiens. Die Gruppe verdankt ihr Bestehen der ungewöhnlichen Idee, ein Casting für einen Jazz-Kinderchor zu veranstalten.

Seit 2013 tourt die Truppe als musikalischer Botschafter Georgiens durch die ganze Welt und räumt bei Chorwettbewerben reihenweise Preise ab.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Musik wie geschaffen für einen lauen Sommerabend beendet das hochkarätige Bühnenprogramm Georgiens. Nino Katamadze & Insight und "Georgian Strings & Brass" unter der Leitung von Nikoloz Rachveli, Chefdirigent des Nationalen Symphonieorchesters, beschließen den Sonntagabend.