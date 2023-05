Kurz vor dem Start des Schlossgrabenfests am Donnerstagabend hat das Verwaltungsgericht dem Darmstädter Festival einen Schalldämpfer verordnet: Nach 22 Uhr darf auf den Bühnen nicht mehr voll aufgedreht werden. Geklagt hatte ein Anwohner.

Das größte innerstädtische Musikfestival Hessens muss die Lautsprecher leiser drehen. Die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Darmstadt hat am Donnerstag per einstweiliger Anordnung entschieden, dass die Konzerte auf den drei Live-Bühnen des Schlossgrabenfestes einen bestimmten Lärmpegel nicht überschreiten dürfen.

Ein Anwohner, der in der Nähe einer der Bühnen wohnt, wollte mit dem Eilantrag sogar eine Absage des am Donnerstag startenden Festes erreichen. Dies lehnte das Gericht ab. Stattdessen gilt ab 22 Uhr eine Lärmobergrenze von 55 Dezibel. In der Zeit von Freitag bis Sonntag darf es laut Gericht in der Zeit von 6 bis 24 Uhr maximal 70 Dezibel laut sein, hier muss erst ab 24 Uhr auf höchstens 55 Dezibel gedrosselt werden.

"Das traditionsreiche und größte Innenstadtmusikfestival Deutschlands, das Schlossgrabenfest, findet selbstverständlich statt. Daran kann auch der juristische Versuch von Einzelnen, dieses friedliche und fröhliche Fest auf den letzten Metern zu verhindern, erst einmal nichts ändern", teilten Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) und Ordnungsdezernent Paul Georg Wandrey (CDU) dazu am Donnerstagnachmittag mit.

Partymeile in der Innenstadt

Zum 23. Mal verwandelt das Schlossgrabenfest die Darmstädter Innenstadt in eine riesige Partymeile mit viel Livemusik : 14 DJs und 60 Bands sollen auf 20.000 Quadratmetern rund um das Residenzschloss für Stimmung sorgen.

Das Bühnenprogramm beginnt am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr. Um 21 Uhr steht die Elektro-Pop-Band Clockclock aus Mannheim auf der Bühne, die ihre Chart-Hits "Sorry" oder "Someone Else" mitbringen dürften. Die Primetime am Freitag bestreitet der Rapper Montez.

Liedermacher Mayberg ist einer der Topacts am Sonntag. Bild © Imago Images

Top-Act des Samstags ist Michael Schulte, am Sonntag steht Newcomer Mayberg auf der Bühne. Sängerin Ayliva schließt das Festival mit ihrer deutschsprachigen Popmusik.

Karten fürs Schlossgrabenfest gibt es ab 14,98 Euro. Anders gehe es nicht, sagt Schlossgrabenfest-Sprecher Thiemo Gutfried. Die Organisation koste rund zwei Millionen Euro und das Schlossgrabenfest wolle ohne Zuschüsse von Stadt oder Land auskommen. In diesem Jahr rechnen die Organisatoren wieder mit rund 100.000 Besuchern.