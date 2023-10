Jüdische Intellektuelle kritisieren Demo-Verbote

Mehr als 100 in Deutschland lebende jüdische Intellektuelle haben in einem in der taz veröffentlichten offenen Brief die Verbote von pro-palästinensischen Demonstrationen in mehreren deutschen Städten kritisiert. Die gewaltsame Durchsetzung der Verbote führe nicht dazu, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland sicherer seien. Vielmehr provoziere und eskaliere die Gewalt dadurch. "Es macht Juden nicht sicherer, wenn Deutschland das Recht auf öffentliche Trauerbekundung um verlorene Menschenleben in Gaza verweigert", heißt es in dem Brief.

Man verurteile die vorsätzlichen terroristischen Angriffe der Hamas auf Zivilisten in Israel und Gaza, lehne aber die Gleichsetzung von Antisemitismus und jeglicher Kritik am Staat Israel ab. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner fordern die Politik dazu auf, sich an "seine eigenen Verpflichtungen zur freien Meinungsäußerung und zum Versammlungsrecht zu halten".