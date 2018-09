Vor zehn Jahren brach die US-Investmentbank Lehman Brothers zusammen und löste eine massive Finanzkrise aus. Regisseur Raymond Ley hat aus dem Stoff ein Doku-Drama gedreht - obwohl er das Thema für "nicht verfilmbar" hielt, wie er im Interview sagt.

Die Lehman-Bank in der USA ging vor zehn Jahren Pleite. Filmregisseur Raymond Ley lässt in seiner Doku-Fiction über das Wochenende des Zusammenbruchs Banker von damals und Politiker zu Wort kommen und zeigt Menschen, die ihre gesamten Ersparnisse verloren haben. Warum der gebürtige Kasseler den Stoff eigentlich gar nicht anpacken wollte, wieviel Dankbarkeit er seinen Zeitzeugen gegenüber verspürt und warum Frankfurt als Drehort ideal war erzählt Ley im Interview mit hessenschau.de.

hessenschau.de: Lehman und der Finanzcrash – warum haben Sie Sich dieses Thema für ihre jüngste Doku-Fiction ausgesucht?

Weitere Informationen "Lehman. Gier frisst Herz"

Sonntag, 23.9.2018, 21:45 Uhr, Das Erste

Alle Infos zu der Produktion bei Das Erste Ende der weiteren Informationen

Raymond Ley: Ich fand das Thema sehr interessant - und kompliziert und schwer. Ich hatte schon vorher Berührung mit diesen Finanzkrisethemen aber ich hielt das für nicht verfilmbar. Aber jetzt, mit Joachim Krol und Mala Emde – das konnte ich mir dann doch vorstellen.

hessenschau.de: Finanzcrash – das ist ein weites Feld. Wie nähern Sie Sich in ihrem Film dem Thema?

Raymond Ley: Wir haben uns ganz bewusst auf einen Teilaspekt fokussiert: die so genannten Twin-Win-Zertifikate der Lehmann-Bank. Mit diesen Zertifikaten hat die Bank in Deutschland schlicht Geld eingesammelt, um ihren Finanzbedarf zu decken. Ich fand das spannend zu schauen, wie wird die Altersvorsorge einer Frau etwa aus Bornheim über eben diese Zertifikate in eine so große Finanztransaktion eingewoben und leider auch verbrannt. Wir schauen also von dem kleinen "wir" da unten schließlich bis nach New York an die Wall Street. Welche Rolle spielt das kleine Staubkorn im großen Ganzen?

Frankfurt als Drehort für diese Geschichte – welche besonderen Möglichkeiten haben sich hier geboten?

Raymond Ley: Ich war total überrascht von der Stadt. Wir sind oft zum Sonnenaufgang raus und haben gedreht. Dann haben wir das "ihr da unten" eingefangen: Bettler, die auf der Straße schlafen etwa. Am Hafen habe ich mich in den Bunker verguckt, in den wir dann auch das Onlinebanking-Büro gebaut haben. Ich habe sehr gerne in Frankfurt gedreht, weil eben alles da ist, die "kleinen Leute" und das große Bankbusiness.

Stichwort Bankbusiness: Haben Sie das Klischeemäßige, die kalte Bankerwelt denn auch tatsächlich gefunden?

Raymond Ley: Ja, absolut. Ich finde in Frankfurt gibt es eine absolute Parallelgesellschaft. Normalerweise benutzt man das Wort ja in einem anderen Kontext, aber es passt hier auch. Das ist einfach eine große Geldblase, die eben gerade in dieser Stadt funktioniert. Man merkt schon, dass da Leute agieren, die mit der Finanzierung eines Gemeinwesens so rein gar nichts zu tun haben. Deren Obsessionen sind ganz andere und werden durch Boni beflügelt, die für uns andere unvorstellbar sind.

Wie waren die Gespräche, die sie mit betroffenen Zeitzeugen hatten, Menschen, die ihre Ersparnisse verloren haben?

Raymond Ley: Das sind Menschen, die wirklich zu klagen haben. Für mich waren die drei Tage, die ich mit ihnen während der Interviews verbrachte, intensiv und sehr erhellend, um das Thema überhaupt zu verstehen, vor allem emotional. Das war das erste, was ich gemacht habe und das hat auch den Impuls für den ganzen Film gegeben.

Die Protagonisten auf der anderen Seite wie etwa der Ex-Lehman-Deutschland Chef Karl Dannenbaum haben auch sehr offen erzählt und geantwortet. Hat Sie diese Ehrlichkeit erstaunt? Oder gar erzürnt?

Ex-Lehman-Deutschland-Chef Karl Dannenbaum im Film "Lehman. Gier frisst Herz" von Raymaond Ley Bild © ARD

Raymond Ley: Ich fand das sehr wichtig, dass so jemand wie Dannenbaum sich öffnet. Der Mann lebt heute in London, er ist längst pensioniert. Er spricht aus dem System heraus und so ist für ihn ist da natürlich zunächst keine Schuld erkennbar. Das nehme ich ihm nicht übel. Ich habe ihn drei Stunden lang interviewt und bin ihm heute noch dankbar für die klaren Worte im Zusammenhang mit der Pleite seiner Bank.

Sie haben sich 2010 den Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann zum Thema gemacht, 2016 einen Film über die NSU-Terroristin Beate Zschäpe gedreht. Jetzt beackern Sie die Lehman-Pleite und den verheerenden Finanzcrash. Habe Sie auch mal Berührungsängte mit einem Thema?

Raymond Ley: Mit Eichmann hatte ich große Berührungsängste. Diesen Film zu machen war belastend, man behält solche Stoffe auch nach dem Abschluss des Projektes bei sich.

Und wie war das mit Beate Zschäpe?

Raymond Ley: Auf die Zschäpe-Geschichte kam ich, als ich ein paar Tage den Prozess in München angesehen habe. Zschäpe durfte damals mit dem Zug zu ihrer Oma fahren, um sie zu besuchen. Ich hatte das Gefühl, da kann man einen kleinen, stillen Film daraus machen, der zwar nicht unbedingt mit Erkenntnis wuchert, aber doch einen Teil der Person Zschäpe ganz gut zeigen kann, ihre Selbstverliebtheit und ihren Stolz etwa. So konnte ein Teil eines Psychogramms dieser Frau entstehen, die ja vor Gericht nur geschwiegen hat.

Mit welchen Erkenntnissen konnten Sie mit der Lehmann Doku-Fiction wuchern?

Raymond Ley: Nach jeder Finanzkrise steigt der Rechtspopulismus an. Es gibt Überlegungen, dass der Gründungsmythos der AfD aus der Lehman-Pleite kommt. Ich denke, das kann man so direkt zwar nicht begründen. Aber die Menschen, im Übrigen in ganz Europa, sehen, dass der Staat mit einer Schwertbewegung Milliarden raushaut, um die Banken zu retten. Sie spüren, dass sie diese Finanzkrisen mitfinanzieren. Die Erkenntnis nicht des Films aber die Erkenntnis der Krise ist ja offensichtlich: Die Banken werden gerettet und verschont, aber die Kleinen hängt man.

Das Aufpeppen von schwierigen Themen mit fiktionalen und Spielfilmelementen wird oft kritisiert. Haben Sie Regeln für die eigene Arbeit?

Raymond Ley: Ich frage immer: Was ist autentisch? Was ist beweisbar? Man kann eine Geschichte wie Eichmann oder Zschäpe nicht formen, das ist bei uns in der Doku-Fiktion nicht möglich. Man muss sehr vorsichtig sein, wie man das Material führt. Aber natürlich ist jedes Interview das wir führen oder jedes Bild das wir drehen eine gewisse Interpretation der Wirklichkeit. Und Sie können zehn Historiker fragen und zehn verschiedene Geschichten bekommen. Es ist dann auch eine journalistische Entscheidung, wem man glaubt.

Was wird Ihr nächstes Projekt?

Raymond Ley: Im Oktober kommt ein Film über die Entführung der Aldi-Brüder, der ist bereits abgedreht. Und mich interessiert das Thema Marlene Dietrich und ihre Rückkehr nach Deutschland. Das werde ich wohl demnächst machen.

Das Gespräch führte Katrin Kimpel.