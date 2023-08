Start der "Tage der Industriekultur" im Rhein-Main-Gebiet

Ein Wasserwerk von innen besichtigen oder erleben, wie es unter Tage wirklich aussieht: Seit mehr als 20 Jahren ermöglichen die "Tage der Industriekultur" im Rhein-Main-Gebiet Zugang zu Orten, die den meisten Menschen üblicherweise verschlossen bleiben. In diesem Jahr sind zwischen dem 29. August und 3. September 138 Programmpunkte in 39 Kommunen unter dem Fokusthema "Wasser" dabei - in Form von Führungen, Workshops, Ausstellungen und vielem mehr.

Am 30. August geht es dann auch in Nordhessen los - ebenfalls bis zum 3. September werden hier im Rahmen der "Tage der Industriekultur" über 100 Veranstaltungen angeboten. Hier haben wir einige Highlights aus dem Programm der "Tage der Industriekultur" im Rhein-Main-Gebiet und in Nordhessen zusammengestellt.