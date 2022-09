Das Glasstudio Derix in Taunusstein kann auf eine mehr als 150-jährige Geschichte zurückblicken. Besonders berühmt sind die Kirchenfenster, die aus Gläsern der Firma Derix hergestellt werden, wie das Fenster von Gerhard Richter im Kölner Dom. Nur: Glasherstellung verbraucht Unmengen von Gas, das in diesen Zeiten knapp und teuer geworden ist. Und deshalb gibt es in Taunusstein große Sorgen, ob die dazugehörige Glashütte noch genug Gas bekommt. Falls nicht, stünde eine jahrhundertealte Tradition vor dem Aus.