Seit 1985 feiert Hanau seine wohl berühmtesten Söhne, die Brüder Grimm, mit einem Theater-Festival. Neben den Inszenierungen von Aschenputtel, Hans im Glück und Hase und Igel soll in diesem Jahr erstmals ein Märchenaktionstag Familien in die Stadt locken.

Mit dem Musical "Aschenputtel" eröffnen die Brüder-Grimm-Festspiele am 12. Mai die diesjährige Saison. Die Neuinszenierung mit Myriam Akhoundov in der Hauptrolle soll das Durchhaltevermögen und den Mut Aschenputtels feiern, die immer wieder diskriminiert, ausgebremst und verpönt wird, so die Veranstalter bei der Vorstellung des Programms am Mittwoch.

Auf dem Programm stehen außerdem die Märchen "Hans im Glück" und "Hase und Igel" sowie "Tartuffe" des Grimmschen Zeitgenossen Molière. In der Reihe Junge Talente ist noch einmal die Vorjahresinszenierung "Das kunstseidene Mädchen" mit Katharina Schmidt in der Hauptrolle zu sehen.

Michael Berres ist in der Hanauer Inszenierung "Hans im Glück" Bild © Brüder Grimm Festspiele

Wie schon im Vorjahr wird es zwei Vorstellungen speziell für Hör- und Sehbehinderte geben. Das Märchen "Hans im Glück" wird einmal mit Simultan-Übersetzung in Deutscher Gebärdensprache (DGS) gezeigt und einmal mit Audiodeskription für Sehbehinderte.

Verkaufszahlen auf Vor-Corona-Niveau

Der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) und Intendant Frank-Lorenz Engel zeigten sich angesichts guter Vorverkaufszahlen optimistisch für die erstmals wieder ohne Corona-Einschränkungen stattfindenden Festspiele.

Inzwischen seien mehr als 30.000 Karten verkauft, damit liege man etwa auf dem Niveau von 2019. "Ich glaube, wir werden ein gutes Festspieljahr erleben, was die Resonanz, die Qualität und das wirtschaftliche Ergebnis betrifft", sagte Kaminsky.

Aktionstag, Gala - und zum Schluss ein Fußballspiel

Ein umfangreiches Rahmenprogramm wird die Vorstellungen im Amphitheater am Schloss Philippsruhe ergänzen. Am 3. Mai startet es im Hanauer Kulturforum mit "Einblicken auf die Probenbühne". Gezeigt werden Ausschnitte aus den Stücken in Probenatmosphäre. Am 6. Mai soll erstmals ein Märchenaktionstag mit zahlreichen Veranstaltungen Familien in die Hanauer Innenstadt locken.

Eine Premiere ist auch das "Brüder Grimm-Gala Konzert". Zusammen mit der Neuen Philharmonie Frankfurt werden am 22. Mai Musical-Hits aus dem Festspiel-Repertoire mit symphonischer Musik verbunden; moderiert wird der Abend Sänger und Musikproduzent Laith Al-Deen.

Das Rahmenprogramm der Festspiele endet traditionsgemäß mit dem Fußballspiel auf dem Gelände des des 1. Hanauer FC 1893. Dieses Jahr versuchen die Festspielmannschaft und die Mannschaft der Sponsoren am 24. Juli, den Märchenpokal für sich zu gewinnen.