Go East Plakat zum Filmfestival 2018

Go East Plakat zum Filmfestival 2018 Bild © goEast Filmfestival

GoEast-Filmfestival startet in Wiesbaden

102 Filme aus 35 Ländern - das GoEast-Filmfestival 2018 in Wiesbaden zeigt ab Freitag ein breites Spektrum des mittel- und osteuropäischen Films. Dem russischen Starregisseur Boris Khlebnikov wird eine Werkschau als Porträt gewidmet.

102 Filme aus 35 Ländern sind 2018 das umfangreiche Programm des GoEast-Filmfestivals in Wiesbaden - darunter acht Weltpremieren, eine internationale, eine europäische und 20 Deutschland-Premieren. Im Wettbewerbsprogramm konkurrieren 16 Filme um die drei Hauptpreise des Festivals. Die in diesem Jahr neue Festivalleiterin Heleen Gerritsen hob hervor, dass unter den "starken Einreichungen" bei der Auswahlkommission mühelos ein Frauenanteil von 50 Prozent erreicht worden sei.

"Der eigenen Vergangenheit kann man nicht entfliehen"

In vielen Beiträgen werde die politische Lage in Mittel- und Osteuropa thematisiert. "Oft passiert dies indirekt, indem Themen der Vergangenheit aufgegriffen werden, um heutige Entwicklungen aufzuzeigen", sagte die GoEast-Leiterin und fügte hinzu:

"Der eigenen Vergangenheit kann man nicht entfliehen, auch wenn manche Länder versuchen, ihr offizielles Narrativ zu verändern." Viele Filmschaffende hätten sich für Mischformen von Dokumentar-, Spiel und Animationsfilm entschieden.

"Fratze" ist der Eröffnungsfilm des Festivals

Dem russischen Starregisseur Boris Khlebnikov wird bei dem Festival eine Werkschau als Porträt gewidmet. Der einstige Berlinale-Star Mateusz Kosciukiewicz aus Polen, der in diesem Jahr auch der Wettbewerbsjury angehört, präsentiert in Wiesbaden den Eröffnungsfilm "Fratze" von Malgorzata Szumowska, in dem er auch die Hauptrolle spielt.

Außerdem gibt es ein Spezialprogramm "Prag 1968", in dem 50 Jahre nach dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen die damaligen Ereignisse einschließlich des vorausgegangenen Tauwetters thematisiert werden. Fortgesetzt wird zudem das East-West-Talent-Lab als umfassendes Nachwuchsprogramm mit diesmal 30 jungen Filmkünstlern aus Mittel- und Osteuropa.