Großer Hersfeldpreis für Arnold und Sigal

Der Schauspieler Henry Arnold und die Schauspielerin Helena Charlotte Sigal sind für ihre Rollen in der Inszenierung "Wie im Himmel" bei den diesjährigen Bad Hersfelder Festspielen mit dem Großen Hersfeldpreis ausgezeichnet worden.

Veröffentlicht am 28.07.24 um 12:50 Uhr

Als Paar prägten beide die gelungene Theateradaption der schwedischen Filmvorlage, hieß es am Sonntag in der Begründung der Jury. Arnold spielt in der Umsetzung des Musikfilm-Dramas den Dirigenten Daniel Daréus, Sigal die Rolle der Lena.

Der Hersfeldpreis, der traditionell an Nachwuchs-Schauspieler oder die "beste Nebenrolle" verliehen wird, ging in diesem Jahr an die Schauspielerin Gioia Osthoff.