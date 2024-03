Großes Glockengeläute erklingt in Frankfurt

Am Karsamstag ist in der Frankfurter Innenstadt traditionell das "Große Glockengeläute" zu hören. Von 16.30 bis 17 Uhr werden die Glocken in den Kirchen der Innenstadt erklingen und die Besucherinnen und Besucher auf Ostern einstimmen. "Ich bin überzeugt, dass der Glockenklang vielen Menschen, egal welchen Glaubens, gerade in schwierigen Zeiten ein schönes gemeinsames Erlebnis beschert", sagte der für die Dotationskirchen zuständige Stadtkämmerer Bastian Bergerhoff (Grüne).

Das Glockenkonzert ist außer am Karsamstag auch am Samstag vor Pfingsten und dem 1. Advent sowie an Heiligabend zu hören. Eigentlich erschallen insgesamt 50 Glocken von zehn Kirchen in einer festgelegten Reihenfolge. Wegen Bauarbeiten fallen aktuell die Glocken der Sankt Katharinenkirche aus.