Hausbesuch in drei besonderen Wohngemeinschaften

Die Wohngemeinschaft - eine Erfindung der 1960er-Jahre. Auch heute entscheiden sich viele aus unterschiedlichen Motiven für das Leben in einer WG. Von der Studierenden-, über die Alters- bis hin zur inklusiven WG: Wir sind zu Besuch in drei besonderen Wohngemeinschaften in Hessen.