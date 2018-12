Überraschung: "Heißzeit" ist zum Wort des Jahres 2018 gekürt worden. Mehr Überraschungen gibt es in den Top Ten der Superwörter.

Das Wort des Jahres 2018 ist "Heißzeit". Das entschied am Mittwoch eine Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden. Das Wort thematisiere nicht nur einen extremen Sommer, der gefühlt von April bis November dauerte. Ebenfalls angedeutet werden solle eines der gravierendsten globalen Phänomene des frühen 21. Jahrhunderts, der Klimawandel.

Die Liste der Wörter

1. Heißzeit

2. Funklochrepublik

3. Ankerzentren

4. Wir sind mehr

5. strafbelobigt

6. Pflegeroboter

7. Diesel-Fahrverbot

8. Handelskrieg

9. Brexit-Chaos

10. die Mutter aller Probleme

Die Jury-Begründungen

Auf Platz 2 wählte die Jury Funklochrepublik. Vor allem im ländlichen Raum sei in Deutschland die Mobilfunkabdeckung vergleichsweise schlecht, was im vergangenen Jahr in der Politik teils heftig diskutiert worden sei. Mit der Einführung von Ankerzentren (Platz 3), einer eigenen Wortschöpfung, habe die Große Koalition die ihrer Meinung nach unkontrollierte Migration in den Griff kriegen wollen. Mit dem Satz Wir sind mehr (Platz 4) habe eine breite Öffentlichkeit auf fremdenfeindliche Kundgebungen in Chemnitz reagiert.

Strafbelobigt (Platz 5) oder auch strafbefördert worden sei Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes - zumindest fast. Denn nach einer öffentlich gewordenen Politiker-Schelte Maaßens habe sich Innenminister Horst Seehofer (CSU) gezwungen gesehen, ihn in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Platz 6 belege der Ausdruck Pflegeroboter. Das Wort stehe stellvertretend für eine Diskussion um die Zukunft der Betreuung von Pflegebedürftigen und Kranken.

"Der Sommer des Jahres 2018 dauerte gefühlt von April bis November", schreibt die Jury. Bild © picture-alliance/dpa

Ein Diesel-Fahrverbot (Platz 7) sei in verschiedenen deutschen Städten erlassen worden, um die Einhaltung einer EU-Richtlinie zu Stickstoffdioxid-Grenzwerten durchzusetzen. Einen Handelskrieg (Rang 8) habe US-Präsident Trump als politisches Mittel der Wahl nicht nur der EU, sondern auch dem großen Konkurrenten China mehrfach angedroht. Mit Brexit-Chaos (Platz 9) griff die GfdS-Jury ein Thema auf, das mehr oder weniger das gesamte Jahr 2018 begleitete: die schwierigen Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens.

Platz 10 belege der Ausdruck die Mutter aller Probleme. So hatte Innenminister Seehofer die Migration bezeichnet und damit eine intensive Debatte ausgelöst, in deren Verlauf vielerlei als Mutter aller Probleme bezeichnet wurde: von der CSU bis zu Horst Seehofers Mutter.

Von Jamaika-Aus bis Stresstest

Die Wörter des Jahres wurden 2018 zum 42. Mal in Folge bekannt gegeben. Bei der Aktion geht es um Begriffe, der nach Ansicht der Experten die öffentliche Diskussion in den vergangenen zwölf Monaten am meisten geprägt haben. Für die Auswahl entscheidend sei aber nicht, wie häufig ein Ausdruck benutzt wurde. Vielmehr gehe um seine Signifikanz, Popularität und sprachliche Qualität. Die Experten-Jury wertete mehrere tausend Fundstellen in Medien und externe Vorschläge aus, um aus den zehn wichtigsten Wörter des Jahres eine Rangliste zu erstellen.

2017 war der Begriff Jamaika-Aus gewählt worden, im Jahr zuvor postfaktisch. Worte des Jahres waren auch Flüchtling wegen des Zustroms im Jahr 2015, Lichtgrenze zum Mauerfall-Jubiläum (2014). Den sprachlichen Nerv der Zeit hatten in den Jahren zuvor - nach dem Urteil der Jury - die Abkürzung GroKo für Große Koalition (2013), die Rettungsroutine (2012) und der Stresstest (2011) getroffen.

Die Aktion der Gesellschaft wurde 1977 ins Leben gerufen, seitdem wird jedes Jahr das "Wort des Jahres" gekürt. Unabhängig davon wählt eine andere Jury aus Sprachwissenschaftlern und Journalisten jedes Jahr ein "Unwort" des Jahres - Anfang 2019 wird es in Darmstadt verkündet. Für 2017 war der Begriff Alternative Fakten zum "Unwort des Jahres" erklärt worden.