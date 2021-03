In der Corona-Pandemie setzt das Freilichtmuseum Hessenpark in Neu-Anspach (Hochtaunus) vor allem auf seine Attraktionen im Freien.

So gebe es einen Walderlebnispfad, einen Trimm-Dich-Pfad sowie eine Ausstellung von Dreschgeräten, so Museumsleiter Scheller am Dienstag. Weitere Angebote sollen folgen. Der Park ist seit dem 13. März wieder geöffnet.