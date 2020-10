Der Hessentag 2022 in Haiger (Lahn-Dill) wird unter dem Motto "Von Freunden umgeben" stehen.

"Wir schauen positiv in die Zukunft und freuen uns sehr auf den Hessentag 2022, den wir im Dreiländereck gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz feiern wollen", sagte der Chef der Staatskanzlei, Wintermeyer, bei der Vorstellung des Mottos und Logos der 61. Ausgabe des Landesfestes am Mittwoch.

Haiger sei eine liebenswerte Stadt. Der 60. Hessentag soll im kommenden Jahr in Fulda stattfinden.